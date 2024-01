Baluchon dévoile sa dernière Tiny House « Bonzaï », une ode à l’inspiration japonaise

Plusieurs fois par an, l’entreprise Baluchon, fondée en 2014 par Vincent et Laëtitia du côté de Pallet (44), propose de nouvelles tiny houses. Cette entreprise française qui fêtera ses 10 ans, cette année, possède la particularité de construire des tiny-houses personnalisées selon les besoins des futurs propriétaires. En ce début d’année, c’est Josselin, un amoureux du Japon qui habitera sa maison « Bonzaï » toute l’année. Petite et totalement inspirée de la culture nippone, elle le suivra sur les routes d’Angleterre et suscitera, à coup sûr, l’intérêt de nos voisins britanniques. Partons à la découverte de la maison Bonzaï, nouvelle-née dans la famille Baluchon. C’est parti pour le tour du propriétaire.

Présentation rapide de la « Bonzaï »

Le modèle Bonzaï, conçue pour la vie nomade de Josselin, son propriétaire, est une résidence d’une taille exceptionnellement compacte, mesurant seulement 4,5 mètres de long. Cette minuscule maison, inspirée du style japonais, repose sur une remorque à double essieu et est revêtue de cèdre rouge, avec un toit en aluminium et un intérieur en épicéa. L’isolation est assurée par un mélange écologique de coton, de chanvre et de lin. Malgré sa petite taille, la Bonzaï dispose d’un toit-terrasse accessible par une échelle extérieure. L’entrée, située dans la salle de bain, mène à une cuisine compacte équipée d’un évier, d’une cuisinière à deux feux et d’un réfrigérateur, offrant plus de rangement que prévu, y compris un tiroir garde-manger et une table gigogne.

Le Japon, l’inspiration de la Bonzaï

La conception intérieure du Bonzaï se caractérise par une porte coulissante de style Shoji menant au salon polyvalent, qui joue le rôle de pièce principale de la maison. Ce salon astucieux propose des rangements généreux sous forme de tiroirs sous le sol et de casiers suspendus, ainsi qu’une table à manger rabattable, des étagères et un poêle à bois. Bien qu’il n’y ait pas de chambre dédiée, le propriétaire peut dérouler un futon sur le sol au moment du coucher.

Toutes les caractéristiques techniques de la Bonzaï par Baluchon

Châssis : remorque baluchon avec option peinture et plateforme sur flèche rallongée.

Longueur utile : 4,5 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium.

Double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie ProClimat et frein vapeur Ouateco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : chauffe-eau électrique De Dietrich, combiné évier/plaques de cuisson gaz.

Parquet / plancher : trois plis épicéa.

Vitrificateur incolore.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : bardage en Red Cedar avec Saturateur anti-UV. Revêtement : bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-fluX Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : appareillage Legrand et éclairage LED.

Chauffage : poêle à bois.

Dans chaque maison construite par Baluchon, il y a un « petit plus ». Pour Josselin, ce sera un écran de vidéo-projection et une barre de son pour profiter de séances de cinéma à la maison ! Plus d'informations sur le site de Baluchon.