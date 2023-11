Tiny House Ondine, une charmante maison en bois alliant style architectural français et déco japonaise

Conçue pour Horazio, un masseur, la Tiny House Ondine impressionne par son style, mais également par son aménagement ingénieux. Elle prouve qu’il est parfaitement possible de bénéficier d’un confort optimal sans investir dans une habitation spacieuse, en adoptant une approche minimaliste et en privilégiant la flexibilité.

Une cabane à la française avec un intérieur à la japonaise

Conçue par Baluchon, la Tiny House Ondine associe habilement les styles français et japonais. À l’extérieur, cette maison sur roues n’est pas sans rappeler les petites cabanes rustiques des Alpes avec leurs charmantes façades en bois. Par ailleurs, son intérieur adopte une ambiance résolument japonaise, dégagée entre autres par les tatamis disposés au sol, la petite table basse dédiée aux repas et les rideaux arborant des motifs nippons. À noter qu’Horazio, le propriétaire, a choisi de recréer l’atmosphère des maisons traditionnelles japonaises pour que la Tiny House Ondine puisse refléter son état d’esprit, ainsi que son mode de vie.

Un espace de vie et de travail

La Tiny House Ondine fait office d’habitation et de lieu de travail pour son propriétaire. Malgré les dimensions relativement restreintes de la maison, son salon peut accueillir une table de massage. Pour obtenir un espace suffisamment dégagé autour de cette table et faciliter les déplacements d’Horazio, cette pièce ne présente que le strict minimum en matière de mobilier. Une fois les séances de massage terminées, l’équipement peut être rangé dans la mezzanine de stockage située au-dessus du salon. Cette partie de la tiny house est accessible grâce à une échelle et peut faire office de chambre supplémentaire, si besoin est.

Des espaces parfaitement aménagés et équipés

Le salon de la Tiny House Ondine a été pensé comme un véritable espace dédié à la détente. Ses trois grandes fenêtres permettent d’apprécier le paysage, que l’on soit en position assise, sur les coussins situés autour de la table basse ou debout. D’autre part, une penderie de grandes dimensions peut accueillir tous les vêtements du propriétaire et d’autres effets personnels.

Dans la cuisine, Horazio a accès à une gazinière, un réfrigérateur qui fonctionne au gaz, ainsi qu’un évier en acier inoxydable. Une VMC double flux garantit la bonne ventilation de la pièce, mais aussi celle de l’ensemble du logement. La salle de bains, quant à elle, est dotée d’un chauffe-eau à gaz, d’une douche de 80 x 80 cm de dimensions, d’une machine à laver murale et de toilettes sèches. Pour finir, la chambre à coucher est située en face de la mezzanine de stockage. Pouvant accueillir jusqu’à deux personnes, cette pièce de la Tiny House Ondine est équipée de plusieurs espaces de rangement et est accessible via un escalier à pas japonais.

Système de chauffage et isolation

En hiver, le chauffage de la Tiny House Ondine est assuré par un poêle à bois Dickinson. Dans l'optique de réduire sa consommation énergétique et d'améliorer son confort thermique, son plancher a été isolé avec du coton en vrac et ses murs, avec du coton, du lin et du chanvre. Pour les fenêtres, les concepteurs de la tiny house ont opté pour un double vitrage afin de limiter grandement les déperditions de chaleur. Plus d'informations : baluchon.fr.