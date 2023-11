Bumble Barn, une incroyable cabine en bois coiffée d’un toit « vivant »

Envie de vous évader et de respirer le grand air d’un pays proche de la France ? C’est dans le Kent, au Royaume-Uni, et plus précisément dans la ville de Canterbury que nous vous embarquons cette fois-ci, à la découverte d’une étonnante petite maison aux formes arrondies. Si vous êtes architecte et en manque d’inspiration pour vos futures créations, vous devez absolument connaître la Bumble Barn, une étonnante demeure située à Great Field Farm à Canterbury. Surnommée le « petit pain suisse », elle arbore un toit original, couvert de végétation qui sert de refuge pour les abeilles. Louer la Bumble Barn, c’est s’assurer le dépaysement total et des paysages à couper le souffle pour vous accompagner ! Découverte.

La Bumble Barn, qu’est-ce que c’est ?

Lorsque vous arriverez à Canterbury, vous découvrirez une cabine allongée abritant trois chambres : une chambre principale avec un lit double King Size, dotée d’une salle de bains privée, ainsi que deux chambres avec deux lits simples chacune. En plus de ces espaces de vie confortables, la cabine comprend une cuisine, une salle à manger et un salon élégant qui s’ouvre sur un patio spacieux. C’est un lieu charmant qui invite à la détente et à la contemplation. Pour compléter cette expérience, la cabine est nichée au cœur d’un magnifique terrain de 45 acres doté d’aménagements paysagers époustouflants. Imaginez-vous vous réveiller le matin et sortir par de grandes portes françaises pour profiter de la terrasse. Les amateurs de repas conviviaux seront ravis de découvrir que la salle à manger peut accueillir six personnes. De plus, le toit vert de la cabine, orné de lucarnes, ajoute une touche d’originalité, tout comme la salle de bains moderne dotée d’une douche raffinée.

Une petite maison située dans un cadre idyllique !

La Bumble Barn est située dans le cadre idyllique de Great Field Farm, qui s’étend sur 45 acres, comprenant jardins, prairies et un grand champ où les cultures changent chaque année. La construction de la cabine est conforme aux normes de la maison passive, alliant technologie intelligente et un toit de sedum vivant qui attire les abeilles locales. Depuis le salon et le patio, vous pourrez profiter de vues spectaculaires sur les champs ouverts et le ciel dégagé, tout en étant entouré par la faune qui habite les lieux. La Bumble Barn est bien plus qu’un simple « petit pain suisse », c’est un havre de paix au cœur de la nature.

Comment peut-on louer la Bumble Barn ?

Dans cette maison hors norme, c’est Lewana, la propriétaire de cet endroit incroyable, qui devrait vous accueillir au milieu d’une nature verdoyante. Située à 10 min à peine de la sortie du tunnel sous la Manche, elle est le lieu idéal pour un week-end « au vert ». Pour vous détendre, vous pourrez utiliser la télévision intelligente 4K. La cuisine est totalement équipée et comprend un grand réfrigérateur/congélateur. La chambre principale est dotée d’un lit King Size et d’une salle de douche attenante.

De plus, vous avez la possibilité d’opter pour un éclairage LED à changement de couleurs. Imaginons que vous partiez au pied-levé sur le week-end du 24 au 26 novembre, il vous en coûtera 671 € tout compris. Vous pouvez réserver la Bumble Barn sur Airbnb.fr. Que pensez-vous de cette maison à louer ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .