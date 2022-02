Cette maison container ontarienne (avec mur d’escalade) ne coute que 46 000€

L’envie d’un retour aux sources et à la nature semble se confirmer en ce début d’année 2022. On ne compte plus les constructeurs d’habitats alternatifs tels que tiny-houses, maisons containers ou maisons de hobbit. Après les différentes périodes d’isolement imposées que nous avons connues, l’envie d’évasion se fait sentir. Dans la catégorie des maisons containers, nous vous proposons de découvrir un modèle original qui se trouve dans l’Ontario au Canada. Une maisonnette qui offre le confort, la fonctionnalité et une petite originalité supplémentaire : un mur d’escalade pour occuper vos soirées… Le tout pour la somme de 52000$ (46000€ environ) ! Découverte.

La maison container, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, ce type d’habitation est construit à partir de containers maritimes mis au rebut. Si le bois est le matériau privilégié pour la construction de tiny-house, avec la maison container, le métal est évidemment au centre de la construction, mais rien n’empêche de recouvrir le métal plutôt disgracieux d’un bardage en bois clair. Les futurs propriétaires sont de plus en plus nombreux à imaginer la vie dans une maison container: elles sont rapides à construire, moins chères que des maisons traditionnelles, et modulables à souhait. En effet, avec ces maisons, vous pouvez « vous offrir » une surface de 200 m² si cela vous chante, simplement en assemblant ou en empilant les containers comme des LEGO !

La maison container de l’Ontario

La maison canadienne dispose de trois unités dans une, qui se compose d’un container maritime. Cette maison est parfaite pour ceux qui souhaitent se débarrasser du superficiel sans sacrifier leur petit confort. L’extérieur de la maison est à la fois rustique et moderne, puisque le métal et le bois s’allient avec harmonie. De chaque côté, le bois qui apporte un style cottage et confortable. De l’autre, ou plutôt au centre, un container laissé dans son jus, ou presque, teinté d’un rouge flamboyant… La maison forme un « U », ce qui permet de créer un espace patio plutôt sympa.

L’intérieur de la maison

Lorsque l’on pénètre dans cette maison, on y trouve tout le confort: une cuisine entièrement équipée avec cuisinière, réfrigérateur et électroménagers. Des espaces de rangement ont été pensés pour optimiser les espaces comme dans toutes les maisons de cette surface. Après la cuisine, on trouve la pièce de vie et un accès à l’étage. D’ailleurs, si vous y regardez de plus près, vous apercevrez un mur d’escalade du côté de l’escalier… Un moyen original d’aller se coucher puisque l’étage accueille un matelas pour deux personnes et encore quelques rangements utiles ! Dans le salon, qui relie un côté aux chambres, on trouve un grand canapé grâce auquel vous pourrez admirer le paysage. La maison container se dote d’immenses baies vitrées qui permettent de laisser entrer la lumière naturelle et de profiter de la vue. Côté chauffage et isolation, cela a été réalisé par des professionnels avec un radiateur infrarouge qui est également un purificateur d’air, et des climatiseurs de fenêtres.

Les propriétaires cherchent un acquéreur

Les résidents actuels semblent vouloir revendre leur maison container, mais pas le terrain… Attention donc, si l’idée de l’acheter vous vient à l’esprit, il faudra prévoir un terrain pour l’accueillir et optimiser les frais de transport, qui ne sont apparemment pas compris dans les 46 000€.