Cinq maisons containers innovantes et très originales

En quelques années, les maisons containers sont devenues très prisées des nouveaux propriétaires… Si au départ, elles étaient une alternative peu coûteuse à la maison traditionnelle, elles ont vite intéressé les constructeurs et architectes. Avec plusieurs containers maritimes, certaines parviennent à construire d’immenses villas luxueuses, quand d’autres se contentent d’une jolie petite maison parfaitement agencée et confortable… Retour sur cinq maisons containers qui nous ont séduits par leur construction, leur aménagement ou tout simplement par leur beauté. C’est parti !

La maison container de Nouvelle-Zélande (12 containers)

David Wade, responsable dans une entreprise du bâtiment, a fait construire cette splendide maison il y a 13 ans en Nouvelle-Zélande. Elle se compose de 12 containers maritimes de 6 mètres de long sur 2.5 mètres de large et 2.6 mètres de haut, pour une surface totale de 600 m². La maison est construite sur deux étages et comprend également une piscine et un garage. Au rez-de-chaussée, on trouve une cuisine, un salon, une salle multimédia, une buanderie et un mini bar… Et tout a été conçu de manière très élégante ! Enfin, à l’étage auquel on accède par deux escaliers monumentaux, on trouve une grande chambre, une salle de bains et un immense dressing. Retrouvez tous les détails de la maison containe de David Wade.

La maison de containers abandonnés en Australie

Cette maison est celle de Vivienne et Roger Latham, et se trouve à Litchfield à 70 kilomètres de Darwin. C’est en se promenant dans ce cadre luxuriant que le couple découvre deux containers maritimes abandonnés… Ils décident alors de construire la maison de leurs rêves, une oasis confortable et chic ! Cette maison container, qui se loue environ 200€ la nuit, offre à ses hôtes une grande chambre, une cuisine, une salle de bains, un salon, un espace extérieur avec barbecue et une vue imprenable sur la brousse australienne ! Les containers maritimes forment un L, le container du bas étant à demi recouvert par celui du haut… Le vide ainsi créé sert ainsi de terrasse et de petit coin repas extérieur. La décoration intérieure marie le blanc, le noir et le bois pour un résultat chic et tendance… Retrouvez tous les détails de la maison container de Vivienne et Roger.

Une œuvre d’art dans le Missouri

Cette maison formée par 8 containers d’expédition se trouve dans la ville de Saint Charles dans le Missouri. Les propriétaires en ont fait une véritable œuvre d’art tout en choisissant d’utiliser un maximum de matériaux de récupération, comme les luminaires, tous récupérés. Cette maison est un petit musée sur l’histoire de l’Amérique et elle est tout simplement magnifique ! Dans cette maison, c’est une profusion de couleurs et de matières qui attire le visiteur… Les œuvres d’art s’affichent partout, et certains meubles comme le lit semblent même avoir été construits à partir de palettes et sur-mesure, sans dépenser des sommes faramineuses… Cette maison container vaut vraiment le coup d’œil ! Retrouvez tous les détails de la maison container de Mr et Mrs Smithey.

La maison container autosuffisante d’Amy et Richard

La maison container du couple se trouve à Victoria (Australie) et a été construite sur la base de trois containers maritimes. Et le maître-mot de cette construction est la fonctionnalité ! Tout a été pensé pour que le couple vive dans un petit espace pratique et adapté à leurs besoins… Ils ont également ajouté six panneaux solaires pour être totalement autonomes en électricité. Et ils sont aussi autonomes en eau grâce à un système de récupération et de filtration des eaux de pluie ! A l’intérieur, on oublie que ce sont des containers maritimes tant l’agencement est parfaitement réalisé. Les modules sont reliés par de petits SAS ou couloirs avec de petites fenêtres, qui laissent entrer la lumière partout. Retrouvez tous les détails de la maison container d’Amy et Richard.

La maison container Gaia, toute petite mais ravissante !

Cette dernière maison n’est vraiment pas très grande puisqu’un seul container maritime a été utilisé pour la construire… Gaia, c’est en fait un projet expérimental de l’architecte Joshua Woodsman. C’est en fait un concept de maison hors réseau, totalement autosuffisante que l’architecte aimerait pouvoir poser n’importe où dans le monde, sans dépendre d’aucun réseau. Elle est autonome par plusieurs aspects: par exemple, elle se dote de panneaux solaires pour l’électricité, mais également d’une éolienne qui vient pallier le manque de soleil lors des saisons automnales et hivernales. Cela lui permet de pouvoir recharger les batteries, quelle que soit la météo à l’extérieur. Retrouvez tous les détails de la maison container Gaia.

En savoir plus sur les maisons containers ? Retrouvez notre dossier complet sur le sujet. Législation, isolation, toit: tous les conseils pour construire ou faire construire votre maison container, qui sera peut-être la star des maisons de demain !

