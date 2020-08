Culture : Nos trois coups de cœur lecture du mois d’Août !

Lire un livre permet de s’évader, de se cultiver, de parfaire son orthographe, d’enrichir son vocabulaire… Mais également de découvrir des auteurs attachants, que ce soit dans des témoignages, des romans pour l’été ou des polars palpitants…

Tous les goûts sont dans la Nature mais également dans la Lecture. En transmettant le goût de lire aux plus jeunes, les parents leur assurent une plus grande ouverture sur la culture.

Que l’on soit fan de romans policiers, de lecture romantique ou de mangas, un livre reste une œuvre d’art dans lequel l’auteur y aura mis son cœur et sa plume. Voici nos trois coups de cœur piochés dans les nouveautés de ces dernières semaines !

Midnight Sun de Stephenie Meyer

Les fans de la saga Twilight l’attendaient avec une grande impatience. Ce livre qui est la suite de la série fantastique à succès raconte en fait l’histoire mais du point de vue d’Edward Cullen. Dans les quatre premiers tomes, l’histoire est vécue par Bella Swann, ici, on retrouve la même histoire ressentie par le bel Edward ! La rencontre avec Bella constitue la plus troublante expérience de sa vie de vampire. Palpitant et envoûtant !

De l’ombre à la lumière de Martin Chasseret

Un livre témoignage qui raconte l’histoire de Martin Chasseret lui-même, alias Martin Blind DJ ! Ou comment un accident de la vie peut devenir une force insoupçonnée… Ce jeune homme à qui la vie sourit perd la vue en 2005 ! Depuis cette date, il n’a de cesse que de prouver que cet accident peut devenir une force. Croire en ses rêves et faire d’un handicap une rage de vivre et de réussir… C’est le programme détonnant que Martin raconte dans ce livre autobiographique… Riche en émotion, il est à découvrir absolument. C’est le tout premier livre de cet auteur, et il vaut le détour !

Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi

Virginie Grimaldi est l’auteure la plus lue en 2020, juste derrière Guillaume Musso et Michel Bussi, une extra-terrestre dans la littérature féminine. Proche de ses fans et accessible, Virginie dévoile une plume légère et pleine d’humour… Ses thèmes de prédilection : la famille, les liens intergénérationnels… et un humour décapant. Ce roman est le quatrième de Virginie et c’est comme les autres, une petite parenthèse de douceur et de rire, dans un monde parfois sombre… Une histoire universelle de ces moments qui font basculer le destin. Des rencontres inoubliables et des émotions à fleur de peau.

Lisez pour vous-même, lisez des histoires à vos enfants ou à vos aînés qui ne peuvent plus lire… La lecture c’est la vie, que ce soit sur liseuse ou sur papier, ouvrir un livre est toujours une invitation à voyager… Et cela fait du bien d’oublier un temps les aléas du quotidien grâce à la lecture !

Photo de couverture De Dean Drobot / Shutterstock