Kupersmit : une très luxueuse Tiny House de 31m² et 10 mètres de long

Dans le monde entier, chaque jour ou presque, un nouveau modèle de tiny-house voit le jour. Il faut dire que ces minimaisons ont la particularité d’être construites selon les souhaits des propriétaires, elles sont donc uniques ou presque à chaque nouvelle construction. Ce nouveau modèle nous est présenté par l’entreprise Movable Roots, basée en Floride. Cette petite maison construite sur remorque et sur mesure pour celle qui l’habite s’appelle Kupersmit. Si, d’apparence, elle ressemble un peu à un mobil-home, à l’intérieur, l’espace y semble beaucoup plus grand… Parfaitement agencée et fonctionnelle, elle donne envie de quitter sa maison de 100 m² pour vivre de façon minimaliste. Présentation.

Les caractéristiques de la Kupersmit

Cette tiny-house a été construite sur mesure, sur une remorque de 9.7 mètres de longueur et de 2.6 mètres de largeur. Sa surface totale habitable est de 31 mètres carrés en comptant la mezzanine. Ce modèle a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoin des propriétaires des lieux. La Kupersmit comporte une cuisine équipée parfaitement fonctionnelle, un salon confortable, une salle de bain avec toilettes et une chambre pour deux personnes à l’étage.

Visite guidée

En entrant à l’intérieur de la Kupersmit, c’est un mobilier moderne qui accueille les occupants. L’espace a évidemment été optimisé pour et le moindre recoin a été utilisé. Les façades de la tiny-house laissent apparaître de nombreuses fenêtres qui permettent à la lumière naturelle de pénétrer. La profusion de lumière fait d’ailleurs paraître l’espace plus grand qu’il n’est vraiment, d’autant que les propriétaires ont choisi des murs de couleur blanche, afin d’agrandir encore l’espace. Dans la cuisine, qui a été installée en L, on retrouve des armoires, blanches aussi, un grand réfrigérateur, un lave-vaisselle, un évier et un plan de travail en quartz. Le salon, lui, offre un canapé et une cheminée pour les froides soirées d’hiver.

Dans ce salon, se trouve l’escalier qui mène à la mezzanine et qui sert aussi par le dessous d’espace de rangement. La mezzanine, justement, accueille des placards, une commode qui a été faite sur mesure et un lit queen-size, pour deux personnes. Enfin, du côté des commodités, les propriétaires ont souhaité une buanderie qui se trouve à côté de la salle de bains. Cette pièce d’eau dispose d’une douche à l’italienne avec une paroi en verre, et d’un lavabo d’un joli bleu… Les toilettes se trouvent aussi dans la salle de bain. Notre seul bémol sur cette tiny-house serait qu’elle ne dispose d’aucun espace extérieur, seulement de celui dans lequel elle se trouve… On aurait aimé un petite terrasse à l’avant juste à l’entrée, pour prendre un café au soleil !

Combien coûte-t-elle ?

Movable Roots n’a pas précisé le prix de Kupersmit. Mais le site autoevolution estime le prix entre 90 000€ et 180 000€ environ… Une fourchette assez large et peut-être un peu élevée au regard de la surface proposée. Enfin, elle est sympa cette tiny quand même non ? Plus d’infos : movableroots.com