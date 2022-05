L’atelier Plume dévoile sa dernière (et ravissante) Tiny house Azur

La tiny house est une petite maison écologique, légère et rapide à construire… Légère comme une PLUME ! Et Plume comme ce fabricant de tiny house installé dans Alpes-de-Haute-Provence qui fabrique dans les habitats légers où se mêlent les savoir-faire de l’ingénierie et de l’artisanat. Les ingénieurs et artisans de Plume interviennent dans tous les domaines de la conception d’une tiny-house : conception, charpente, électricité, plomberie, couverture, agencement etc. Grâce à cette approche pluridisciplinaire, Plume vous accompagne dans le projet complet de votre tiny house et livre un produit fini qui répondra forcément à vos attentes… Une philosophie, qui se traduit également dans le choix des matériaux, durables de préférence et dans le cœur qu’ils mettent dans chaque projet. Découvrons ensemble le tout nouveau modèle de Plume, qui porte le joli nom d’AZUR !

Les principes fondamentaux de Plume

Fluidité, utilité, beauté et durabilité, voici comment pourrait se résumer le travail de l’entreprise Plume… Ces quatre piliers fondamentaux se retrouvent dans chaque action de la conception d’une tiny house. Que ce soit dans le choix des matériaux, des équipements, de la lumière ou encore de l’agencement intérieur. Chaque projet commence donc une phase de conception et un petit tour des besoins du client. Notre objectif : parfaitement cerner les contours de votre vision et les traduire en un projet de maison qui vous ressemble. L’objectif étant de cerner parfaitement les désirs du client et la fonctionnalité future de la tiny house (bureau, chambre supplémentaire, atelier etc.).

La tiny Azur en détail

La nouvelle tiny house imaginée par Plume permettra d’accueillir en toute sérénité, deux personnes, avec un confort digne des plus grands palaces ! Le rez-de-chaussée dispose d’une cuisine équipée avec un réfrigérateur, un évier et une plaque de cuisson à induction. Côté décoration, ils ont misé sur le bois et l’aspect sobre du sapin pour le plan de travail, renforcé par une triple couche de vernis bi-composant en phase aqueuse pour protéger le bois des éventuelles agressions ou projections. Le salon, qui est surélevé dispose d’un grand canapé et d’un poêle à bois pour un moment détente lors des plus froides soirées de l’année… Le chauffage peut également être assuré par des radiateurs électriques en cas de pénurie de bois, ou de flemme des occupants à allumer le feu !

Comme nous vous l’avons indiqué le salon est surélevé d’un mètre, ce qui fait une excellente cabane pour les enfants, ou éventuellement une chambre d’appoint… La salle de bain, quant à elle, est équipée de manière classique avec un WC et une cabine de 80 x 80 revêtue de feuilles de pierre naturelle, joli rappel à la pierre d’ailleurs ! On accède enfin à la mezzanine par un petit couloir encaissé, qui peut sembler un détail mais qui finalement fait une grosse différence… Il permet d’accéder plus facilement à la mezzanine, sans avoir à ramper comme ce peut être parfois le cas dans ces petites maisons… Et vous pourrez aussi vous y asseoir pour une soirée contemplative du paysage par exemple ! La tiny house a été entièrement réalisée sur mesure et ses dimensions sont de 6,00 m x 2,55 m x 4,20 m. Les menuiseries se parent de bleuet, et la toiture a été réalisée en en aluminium laqué à joints debout (très qualitative). Le bardage est en peuplier THT français et le parquet contrecollé en chêne véritable au rez-de-chaussée et en pin massif vernis sur la mezzanine.

Une envie atypique ?

Chez Plume, ils aiment en particulier les projets atypiques ou alternatifs… L’innovation en la matière et un brin de curiosité sont les moteurs de cette jeune entreprise. Non seulement, les projets atypiques leur permettent d’acquérir de nouvelles connaissances en matière d’innovation, mais ils peuvent aussi tester, expérimenter et proposer de nouvelles choses. Pas d’inquiétude cependant, ce n’est pas parce qu’ils testent que votre tiny house ne sera pas opérationnelle, évidemment ! La dernière chose à savoir sur Plume, mais c’est finalement une évidence, est qu’ils sont animés par la Nature, l’écologie et le respect de la planète… L’innovation se trouve aussi dans l’intégration de principes d’écodesign ou de bio-climatisme par exemple. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter directement le constructeur Plume via la rubrique contact du site internet. L’atelier Plume se trouve à Saint-Martin-les-Eaux (04) mais l’équipe peut venir à votre rencontre si vous habitez entre Aix-en-Provence (13) et Forcalquier (04). Plus d’infos : plumehabitat.fr