Natibox : cette entreprise ajoute une pièce à votre maison en seulement quelques heures

Une mini-maison dans votre jardin pour y partager un repas entre amis cet été ? C’est le concept que propose Natibox, une entreprise française qui propose des studios habitables, à poser dans votre jardin. Construite en intégralité au sein de l’usine de la société, le studio de jardin Natibox est une réelle idée innovante pour agrandir votre maison à moindre coût.

Envie d’un bureau annexe pour télétravailler, d’une salle de repos ou d’une chambre d’amis, le concept de Natibox révolutionne le monde des « tiny-house« … Celle-ci a tout de la tiny mais elle n’est pas sur roue ! 28 m² d’espace suffise sur votre terrain pour profiter de cette pièce supplémentaire.

Natibox propose des studios de jardin à partir de 15 m² et jusqu’à 28 m². Natibox met également en vente une pièce accessible aux personnes à mobilité réduite. Un bon point de plus lorsqu’il s’agit d’accueillir un proche dépendant ou convalescent sans pour autant sacrifier l’intimité du foyer. Qui plus est, la personne dépendante peut également conserver son indépendance.

Quatre modèles disponibles :

La Natibox Tiny : Une seule journée sera nécessaire pour installer ce studio de 15 m² sans permis de construire. Ossature en bois épicéa, elle offre une isolation performante naturellement. Elle dispose de baies vitrées en aluminium et d’une isolation renforcée (100 mm). A partir de 28320€

La Natibox Cosy : Un studio prêt à vivre de 20 m² déjà équipé d'une salle de bain et de WC, il permet de faire un studio pour un jeune adulte qui ne souhaite pas quitter le nid mais qui veut son indépendance. La Cosy ne nécessite pas de permis de construire. A partir de 34747€

La Natibox Maxi : 28 m², c'est la surface de ce studio de jardin deux pièces. Il propose une chambre séparée, une salle de bain et des WC. La Maxi est parfaite pour un investissement locatif ou pour accueillir des amis pendant les vacances. Elle dispose au maximum de quatre couchages. Elle peut également être agrémentée d'une terrasse en bois ou d'une pergola. A partir de 43047€

La Natibox PMR : Cette natibox est disponible en deux tailles : 20 et 28 m². Parfaite pour héberger un proche dépendant ou même une personne âgée, elle est totalement adaptée aux handicaps. On y retrouve une salle de bain adaptée avec douche à plat, et une barre de seuil gommé pour les fauteuils roulants par exemple. La cuisine est également équipée PMR. La version PMR Loisirs est adaptée mais ne possède aucun équipement d'origine. A partir de 28035€.

Une alternative à l’achat d’une maison classique

Cette tiny-house sédentaires peuvent être une bonne alternative à l’heure où de nombreux prêts immobiliers se voient refuser, privant souvent les jeunes d’un premier achat… Un petit coin dans le jardin de la maison familiale et le jeune adulte a son indépendance ! Il est possible de demander un devis directement sur le site Natibox.

Infographie : Les avantages d’un studio de jardin