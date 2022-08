Naturo, la dernière tiny house d’Uber Tiny Homes, avec terrasse (et avec plans)

Par définition, une tiny house est une petite maison mobile, généralement écologique, et que l’on peut donc déplacer… Généralement construite sur remorque, elle permet à ses occupants de voyager avec « la maison sur le dos », un peu comme le ferait un escargot ! Les habitants de tiny houses sont également, pour la plupart, des amoureux de la nature, qui essaient de vivre en symbiose avec le monde qui les entoure. La petite maison Naturo a été conçue dans cet esprit avec un espace de vie absolument ravissant, et une immense terrasse qui permet à chaque instant de profiter du paysage environnant. Découverte.

Uber Tiny Homes spécialiste de la tiny house livre ses plans …

Comme souvent, la Naturo est l’œuvre du fabricant australien Uber Tiny Homes, une entreprise qui aime construire et imaginer de minuscules maisons et pour lesquelles l’entreprise fournit les plans pour 100 dollars australiens (70€ environ). Libre à vous ensuite de construire votre propre tiny house avec des plans réalisés par des professionnels de ce type de construction. Bien sûr, si vous avez la chance de vivre en Australie, vous pouvez faire appel à l’entreprise qui vous construira elle-même une tiny house totalement personnalisée et adaptée à vos désirs et à vos besoins. Comme l’entreprise ne construit qu’en Australie, l’idée de fournir les plans est tout simplement géniale, car n’importe où dans le monde, vous pouvez donc construire votre porpre Uber Tiny Homes. Tous les plans comprennent les mesures exactes, une liste de tous les matériaux utilisés, des recommandations pour le plan électrique et les interrupteurs, des rendus de haute qualité de la conception de la maison, etc.

La tiny house Naturo c’est quoi ?

La Naturo a été créée pour un client européen et est donc conforme aux restrictions de hauteur imposées par l’Europe, soit 4 m de haut… Pour le reste, elle mesure 6.5 mètres de long sur 2.5 mètres de large et la terrasse est optionnelle. La Naturo n’est donc pas très grande, cependant parfaite pour y vivre en solitaire, au beau milieu de la nature. Elle peut aussi faire office de studio de jardin, pour une location Airbnb par exemple… Au rez-de-chaussée, nous trouvons une cuisine entièrement équipée, une salle de bains avec des toilettes, un lavabo et une douche de taille normale, et un coin salon, avec un canapé en L de grande taille. Le salon peut également servir de salle à manger, car il est équipé d’un bureau/table à manger rabattable. Des escaliers mènent à une confortable chambre à coucher, spacieuse et dotée de grandes fenêtres de chaque côté. D’ailleurs, la maison entière est dotée de nombreuses fenêtres qui permettent de bénéficier de la lumière naturelle absolument partout !

La terrasse est sublime !

La terrasse est installée sur toute la longueur de la maison et double la surface au sol de la tiny house… Les propriétaires l’ont imaginée comme une pièce de vie à l’extérieur, avec un coin « salon », un petit bar qui donne directement sur une fenêtre qui peut servir de passe-plat et de l’autre côté, un joli fauteuil suspendu pour se détendre avec un bon livre par exemple. Une terrasse où il doit faire bon vivre, qui donne un charme fou à la Naturo d’origine… La terrasse est donc optionnelle si l’on en croit Uber Tiny Homes, mais ce serait presqu’un sacrilège de ne pas en profiter non ? Plus d’infos : Ubertinyhomes