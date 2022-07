El Reverso, une Tiny House au design inversé (avec terrasse) en auto construction (avec plans)

Les constructeurs de tiny houses seraient-ils des inventeurs nés, des créateurs passionnés, ou des architectes qui s’ignorent ? On sait que les tiny houses font beaucoup d’adeptes à travers le monde. Elles sont une alternative parfaite à la maison traditionnelle pour les ménages qui ne parviennent pas à obtenir un crédit, ou pour ceux qui ont envie d’un retour aux sources, à l’essentiel, en éliminant le superflu… Mais vivre dans une tiny house ne veut pas forcément dire vivre dans le dénuement, bien au contraire ! Uber Tiny Homes est un spécialiste de la construction de petites maisons originales. Son dernier modèle, EL REVERSO a la particularité de proposer un design inversé et une superbe terrasse surplombante… Découverte !

Petite, mobile mais confortable El Reverso !

Uber Tiny Homes est basé à Byron Bay en Australie, où les tiny houses sont presque devenues des habitations traditionnelles à la différence de la France, où de nombreuses communes sont encore réfractaires à ce type d’habitations. El Reverso a la particularité de posséder un « design à l’envers » comme son nom l’indique en espagnol ! Elle mesure 9.6 mètres de long, 3 mètres de large et 3.8 mètres de haut… Une version moins large (2.5 mètres) et plus haute (4.30 mètres) est également disponible afin de respecter les dimensions pour qu’elle puisse prendre la route.

Comment ça une maison à l’envers ?

Le toit et est bien à sa place, tout comme les portes, fenêtres et planchers… Nous ne sommes pas dans ces maisons à l’envers qui ont le toit sur le sol, mais l’intérieur est aménagé très différemment de ce que nous rencontrons habituellement. En entrant dans la maison, c’est l’aménagement qui est donc inversé: au rez-de-chaussée, on trouve une chambre, la cuisine et la salle de bains, qui peut d’ailleurs accueillir une baignoire. Dans l’espace nuit, la hauteur sous plafond est assez basse mais c’est pour avoir plus de hauteur à l’étage. Dans la cuisine, on trouve tout le nécessaire pour concocter de bons petits plats : four, table de cuisson, et bien sûr un grand réfrigérateur. Le banc îlot installé permet de préparer les repas, ou d’y dîner par exemple.

L’étage est simplement splendide…

En effet, c’est à l’étage que se trouve le grand salon ouvert sur une magnifique terrasse en bois qui semble suspendue. On y accède par un escalier qui fait aussi office de rangements… L’étage c’est donc le salon, mais également une autre chambre que l’on pourrait qualifier de « suite parentale » tant elle semble immense et douillette. Le clou du spectacle est peut-être cette magnifique terrasse modulaire et optionnelle située au deuxième étage… Avec ses persiennes de bois et son toit dépliant, il est tout à fait possible de la démonter pour repartir sur les routes !

Et si vous construisiez votre « El Reverso » ?

Envie de construire votre propre modèle El Reverso ? les plans sont disponibles au prix de 100 dollars australiens sur le site Uber Tiny Homes, soit environ 68€… Uber Tiny Homes propose également des cours en ligne qui vous apprennent à construire votre propre petite maison et à économiser jusqu’à 50 %. Elle est mignonne cette tiny non ? Ne la verriez-vous pas trôner dans votre jardin ?