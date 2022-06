Hopetiny : la ville de Brienon-sur-Argençon (89) recherche les futurs propriétaires de son village de Tiny Houses

Comme de nombreux Français actuellement, vous aspirez peut-être à une vie « au vert », confortablement installé dans votre tiny house, pour couler des jours heureux et sereins ! Et depuis quelques temps déjà, vous écumez les communes à la recherche de celle qui acceptera de voir pousser votre tiny house sur ses terres… Avouons que ce n’est pas une mince affaire, car de nombreuses communes sont encore réticentes à l’idée d’accueillir ce type de maison, qui ont pour particularité d’être démontables ! Grâce à la commune de Brienon-sur-Armançon (89), vous allez peut-être pouvoir trouver votre bonheur à 2 heures de Paris seulement, dans le “Hopetiny”, un village de tiny houses prévu pour l’année prochaine… Faites vos valises, et découvrez cette jolie région de Bourgogne Franche-Comté !

Présentation du coin

Brienon-sur-Armançon est une commune rurale de l’Yonne, qui se trouve entre Sens et Auxerre, à moins de 2 heures de Paris Bercy en transports en commun. Une aubaine pour les travailleurs d’Île-de-France, qui peuvent passer jusqu’à 3 heures dans les bouchons ou dans les transports franciliens ! Cette commune rurale de 3500 habitants environ dispose de plusieurs commerces, et de différents spécialistes du domaine médical (cabinet dentaire, cabinet médical, kinésithérapeute, sage-femme etc.). Le village possède également une école maternelle et une école primaire privées; une école maternelle, une école primaire publique ainsi qu’un collège. En 2014, une crèche est construite à proximité de l’école élémentaire. Pour l’environnement proche, vous pourrez vous balader le long du Canal de Bourgogne qui traverse le village, et profiter des nombreux espaces verts. Pour le reste, le mieux est peut-être d’aller y passer un petit weekend par exemple !

L’interview de la mairie sur le village Hopetiny

Nous avons eu le plaisir d’interroger Mme Novac, en charge de ce projet à la mairie du Brienon-sur-Armançon.

Q . pouvez vous nous présenter votre projet ?

La commune de Brienon-Sur-Armançon souhaite être une terre d’accueil pour les tinystes en déshérence. La commune est enthousiaste et ravie d’accueillir un village de tiny house afin de faire la promotion de ce mode d’habitat léger, alternatif et minimaliste, économe, représentatif de vivre mieux avec moins, respectueux de l’environnement qui ne touche pas à la nature du sol. La commune a fait le choix de déléguer la gestion de cette création à un particulier; toutefois, elle aura un droit de regard sur les candidatures et le projet.

Q. Comment vous est venue cette idée ?

Monsieur CARRA, Maire de de la commune, est un homme tourné vers les enjeux économiques sociaux et solidaires. Après avoir été à l’initiative d’un chantier d’insertion, il mène un projet de Tiers lieux depuis deux années en partenariat avec les associations. C’est tout naturellement qu’il s’est sensibilisé aux tiny houses, et à la problématique du terrain. La commune a souhaité répondre à cet enjeu de taille et a décidé de mettre un terrain non viabilisé de 12.000m² limitrophe d’un bois, proche des commerces et des écoles, à disposition pour la création de ce village d’ici une année.

Q. Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Les enjeux climatiques et sociaux doivent nous faire réfléchir à notre mode de consommation jusqu’à notre choix d’habitation. Vivre en tiny est un choix politique et affirmé que nous devons soutenir afin qu’il se développe. Nous espérons que d’autres projets comme celui-là verront le jour.

Comment postuler ?

A la demande de la mairie de Brienon-sur-Armançon, et si vous envisagez de vous installer dans ce charmant petit village de l’Yonne, vous pouvez envoyer votre candidature à Monsieur le Maire: secretariat.brienon@gmail.com. La mairie précise que toutes les tiny houses seront acceptées… Si vous cherchez un terrain pour construire la votre dans une campagne verdoyante et à deux heures de Paris, c’est peut-être vers l’Yonne qu’il va falloir déménager ! Les communes sont encore très frileuses à l’idée d’accueillir des villages de tiny houses. Mais les maires commencent à prendre conscience que les besoins des administrés changent et qu’il va falloir s’adapter. Monsieur Carra en est le parfait exemple et on ne peut qu’approuver sa décision !