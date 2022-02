Ces 13 maisons à l’envers vont vous retourner le cerveau

Dans le domaine des maisons insolites, nous vous proposons de découvrir un concept plutôt original : la maison à l’envers ! Si vous passez par la ville de Guatavita en Colombie, vous pourrez visiter une nouvelle maison à l’envers, ouverte aux visites depuis le 8 janvier dernier. Une maison dont le toit est le sol, dont les sols sont finalement les plafonds, mais par laquelle on entre, malgré tout, par une porte… A l’envers bien entendu ! Vous marchez donc au plafond, mais les meubles sont au sol… Ou comment vous donner le tournis en quelques minutes ! Visite guidée.

Envie de vous retourner le cerveau ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette maison est « renversante » ! D’ailleurs, elle attire, depuis son ouverture, de nombreux curieux et badauds ayant envie de vivre une expérience inédite. Le propriétaire est un Autrichien, installé depuis 22 ans en Colombie avec sa famille. Fritz Schall voulait reproduire ce type de maison, comme un rappel à son pays d’origine, dans lequel on peut visiter la Haus Steht Kopf située au Tyrol, qu’il avait visitée en 2015. Après quelques retards dus à la crise sanitaire, la « Casa Loca » ou maison folle en français, est enfin sortie de terre et est vite devenue une véritable attraction touristique dans tout le pays.

Comment se présente-t-elle ?

Fritz Schall décrit son œuvre ainsi : la maison est à l’envers. Elle est inclinée de cinq degrés vers la gauche et de cinq degrés vers l’arrière. Cette inclinaison permet de contribuer à une illusion d’optique assez hallucinante. Le propriétaire prévient les visiteurs qu’ils peuvent se retrouver désorientés en pénétrant dans la maison… Vertiges, nausées peuvent survenir, le temps que le corps s’habitue à la disposition. Dans la Casa Loca, les meubles sont donc fixés aux sols, qui deviennent des plafonds…

Et les visiteurs marchent sur un sol, qui est en fait un plafond… C’est un peu compliqué à expliquer, on vous l’accorde. Pour pouvoir s’offrir une visite de la maison à l’envers colombienne, il faudra s’acquitter des droits d’entrée. Ceux-ci s’élèvent à 18 000 pesos colombiens (4€) par adulte et 14 000 pesos colombiens (3€) par enfant.

Quelques autres maisons à l’envers en Europe

Si la Colombie vous semble une terre un peu trop lointaine, il est possible de visiter des maisons à l’envers sur le sol européen. Il existe des maisons à l’envers partout dans le monde que nous avions déjà référencées dans un article. En Pologne, c’est une maison à l’envers conçue en bois qui se trouve près de la ville de Szymbark. Celle-ci a été construite comme un symbole de la chute du communisme en Pologne. Avec ces 36.83 mètres de long, elle se visite comme un musée et appartient au Centre d’éducation et de promotion régionale de Szymbark. Dans un autre pays de l’Europe de l’Est, la Roumanie, il est possible de visiter une maison à l’envers aux couleurs éclatantes. Construite par un particulier, Alex Ducu, elle se trouve à Gorj, elle pèse plus de 5 tonnes et est conçue autour d’une structure métallique. Le propriétaire envisage à l’avenir de construire un parc d’attractions « à l’envers » lui-aussi !