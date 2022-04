Nestron dévoile sa dernière petite maison high-tech et “clé en main”, la Legend 2

On connaissait le camping, le caravaning. Puis est venu, le glamping et désormais, il faut parler de tiny-housing, cette pratique qui consiste à habiter de petites maisons, appelées tiny-houses. De ce côté-là, il est une entreprise américaine à connaître absolument : Nestron. Ce fabricant apporte une réponse complète aux besoins actuels du marché, avec des tiny-houses qui allient technologies, écologie et normes de sécurité. Grâce à leur conception de tiny-houses, ils jouent un rôle pour le développement durable en utilisant des sources d’énergies vertes et un système de collecte d’eau qui réduisent l’empreinte carbone des habitants. Après la Cube Two X ou la Legend Two X, ils reviennent avec la Legend 2 ! Présentation.

Les qualités Nestron sont impressionnantes

Chez Nestron, la sécurité passe avant tout. Ainsi, leurs tiny-houses sont fabriquées dans des matériaux de haute qualité et la construction en acier assure toute la sécurité. L’isolation, elle aussi à très haut niveau assure quant à elle, le confort en toutes saisons. Les maisons Nestron résistent aux tremblements de terre (niveau 10), aux ouragans et typhons (niveau 7), et aux températures extrêmes… Où que vous alliez dans le monde, une Nestron vous suivra et vous protégera comme dans un cocon. Le toit est fait de bords en acier incurvés, recouverts de couches d’isolation et de matériaux étanches à l’humidité.

Les panneaux de plancher verrouillables nécessitent très peu d’entretien, avec des couches imperméables à l’humidité et à l’eau. Les fenêtres sont conçues par une grande marque française et utilisent un verre trempé teinté. Les murs extérieurs sont enduits de peinture au fluorocarbone avec panneaux isolants, acoustiques et anti-humidité. Elles disposent également d’un coffre-fort anti incendie qui résiste plus de deux heures. Nestron garantit votre maison pendant 50 ans, cela vous laisse le temps de couler des jours heureux !

Des tiny-houses écologiques

Dans les tiny-houses Nestron, 90% des matériaux utilisés sont recyclables. Les maisons ne contiennent pas de formaldéhyde, ou de pollution. Le système de panneaux solaires et l’isolation élevée rendent la maison presque sans émission. La construction sans fondation limite la fragmentation de l’environnement.

Pleins feux sur la Legend 2

Comme tous les autres modèles, la Legend 2 est entièrement habitable à l’arrivée et dispose de tous les électroménagers, meubles et aménagements. Elle arrive également prête à être raccordée à l’assainissement et au réseau électrique. La série Legend 2, c’est un niveau supérieur d’espace et de confort qui conserve son design moderne. C’est un alliage entre le style élégant et des éléments plus classiques. Des lignes franches et épurées, des meubles sur mesures qui donnent une sorte de mouvement symétrique original… Les couleurs profonds apportent encore de l’originalité à l’ensemble, comme le jaune pour le modèle présenté ici. Partout dans la Legend 2, on trouve de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle.

Les caractéristiques techniques de la Legend 2

Dimensions : Longueur 8500 mm × largeur 3000 mm × hauteur 2800 mm

Superficie : 25,5 m²

Disposition : salon, chambre, cuisine, comptoir de bar, salle de bains

Traitement antiparasitaire

Matériau de construction résistant aux termites

Cuisine : Armoires encastrées

Salon : Table à manger / Sofa

Salle de bain : douche, porte-serviettes, lavabo

Chambre : support de lit / Garde-robe

Le petit plus : un comptoir de bar mobile

Pour tous renseignements concernant les prix ou pays desservis pour la livraison, rendez-vous sur la page contact du site Nestron.