Tiny House : le constructeur basque Kusku dévoile ses “cocons” sur roues

En français, le terme tiny-house se traduit par micromaison ou petite maison, mais nous n’avons pas vraiment de mot adapté… Et si, dans quelques années, au lieu d’acheter une tiny-house, on achetait une Kusku ? Nous souhaitons vous présenter le concept de cette entreprise basque, constructeur de tiny-houses sous la houlette de son fondateur Etienne Boissière. En basque, Kusku veut dire cocon, et les petits cocons d’Etienne viennent de remporter le prix régional du concours Créadie, dans la catégorie « Transition Énergétique et Écologique ». 28 candidats se sont disputés avec fair-play ce prix qui met en valeur les micro-entrepreneurs. Il faut dire que les Kusku sont absolument craquantes ! Présentation.

Kusku, c’est qui ?

Comme nous venons de vous le dire, un Kusku en basque est un cocon. Et pour cette jeune entreprise créée en 2019, l’objectif est de proposer de petits cocons douillets avec le plus faible impact écologique possible à ses clients. Particuliers souhaitant s’offrir une résidence secondaire ou investissement locatif pour des hébergements saisonniers, Kusku s’adresse à ceux qui veulent un logement insolite, minimaliste et confortable, sans abîmer la nature ! Les matériaux qui composent les Kusku sont tous choisis pour avoir un faible impact environnemental (choix, mise en œuvre, future utilisation, etc.). Les petites maisons sont fabriquées dans l’atelier de Saint Just Ibarre et tentent aussi de redynamiser l’économie de cet endroit du Pays basque intérieur.

Les dimensions des tiny-houses Kusku

Chaque tiny-house offre environ 15 m² de surface au sol, ou 40 m3 de volume disponible ultra optimisé ! Afin de respecter les dimensions autorisées pour le tractage, elles mesurent 2.55 mètres de large, 4,20 mètres de haut et entre 4 et 7.20 mètres de long pour une tiny de plain-pied. L’aménagement quant à lui, est totalement optimisé et se compose généralement d’un salon, d’une cuisine équipée, d’une salle de bains, et d’une mezzanine, voire deux en fonction des besoins des clients. Les espaces de rangements sont également conçus par l’entreprise. Kuzku s’adapte à vos besoins et à votre budget et crée une tiny-house qui vous ressemble… Deux modèles sont disponibles, la Coquille et la Cocon, et on vous explique la différence.

La tiny house Kusku (Coquille)

Cette version de la Kusku se destine à ceux qui veulent se lancer dans une « semi autoconstruction ». Une fois la conception 3D effectuée, l’entreprise réalise le gros œuvre et vous vous occupez de tout l’aménagement intérieur. La « coquille » est livrée et mise hors d’eau et hors d’air par l’entreprise. La formule coquille comprend donc la remorque, l’ossature (murs contreventés, charpente, plancher et mezzanine), les menuiseries bois réalisées sur mesure et la mise hors d’eau et hors d’air… Pour le reste, il faudra vous transformer en Bob le Bricoleur !

La tiny house Kusku (Cocon)

Ce deuxième modèle est une version clé-en-main où vous n’aurez qu’à installer vos effets personnels. La formule Cocon inclus la Kusku coquille donc la remorque et le gros œuvre ainsi que le second œuvre (isolation, électricité, plomberie, frein vapeur, lambris, plancher, peinture… Tout l’ameublement est fabriqué sur mesure, l’électroménager choisi par le client, tout comme les luminaires. Pour tous renseignements, vous pouvez contactez Kusku par le biais de la page contact de leur site internet.