Tiny House : le constructeur Français Baluchon dévoile sa nouvelle maison sur roues, la Kejadenn

Nous vous avons déjà présenté les réalisations de l’entreprise Baluchon, constructeur de tiny house, basée dans l’ouest de la France. En ce printemps 2023, ils reviennent avec une tiny house aux accents bretons, pour Gwenaëlle, Guy et Orlane, leur fille. Baptisée Kejadenn, “rencontre” en breton, laisser entrer la lumière est la priorité de ce nouveau modèle. Une décoration épurée, axée sur le bleu de la mer, du bois pour rappeler le côté sauvage de la Bretagne… Entrez dans l’univers de la Kejadenn, une ravissante tiny house, made in France, évidemment !

Présentation de la tiny house Kejadenn de Baluchon

La Tiny House Kejadenn, nom breton signifiant « rencontre », a été spécialement conçue pour Guy, Gwenaëlle et leur fille Orlane. Bien que la famille réside à l’année dans une maison plus spacieuse, cette tiny house servira de logement secondaire et sera occasionnellement déplacée lors de voyages. La maison propose trois couchages en mezzanine, comprenant un lit double et une chauffeuse dépliable pour un couchage supplémentaire. Au rez-de-chaussée, un canapé-lit peut accueillir jusqu’à deux personnes supplémentaires. Un espace détente est également aménagé avec une table basse dotée d’un plateau en chêne.

La cuisine est équipée de nombreux appareils électroménagers et dispose de généreux espaces de rangement, ainsi que de deux plans de travail en chêne. Une table pouvant accueillir trois personnes est pliable pour libérer de l’espace en cas de besoin. Une échelle amovible est par ailleurs prévue. Un grand dressing est situé entre la cuisine et la salle de bains, permettant à la famille de ranger leurs vêtements lors de leur séjour dans la tiny house. La salle de bains est équipée de toilettes sèches avec un seau en inox et un compartiment pour les copeaux, d’un meuble avec lavabo et d’une douche de 80 × 80 cm. L’architecture de la Kejadenn est contemporaine et met l’accent sur la luminosité.

Toutes les caractéristiques techniques de la tiny house Kejadenn

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile : 6 m.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium + double vitrage.

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, plaques de cuisson gaz Sauter, réfrigérateur Klarstein, minifour.

Parquet et plancher : pin des Landes massif thermotraité et trois plis épicéa + vitrificateur incolore.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : red cedar avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : Legrand + éclairage LED.

Chauffage à inertie 1 000 W.

Le petit plus de la tiny house : un espace nuit supplémentaire sur la mezzanine !

À propos de Baluchon

En 2014, Laëtitia et Vincent se lancent séparément dans des projets d’autoconstruction de tiny houses, sans se connaître, l’un en Loire-Atlantique et l’autre en Mayenne. Ces petites maisons deviennent ensuite leurs résidences principales. Leur destin se croise en 2015 et ils décident de transformer leur passion commune pour les tiny houses en une activité professionnelle, donnant ainsi naissance à l’entreprise Baluchon. Laëtitia, Designer Produit & Espace de formation au sein de l’entreprise, considère la conception de tiny houses comme un terrain d’expérimentation et de créativité situé entre le design d’objets et l’architecture. Elle travaille en étroite collaboration avec les clients pour définir leurs besoins et établir une « liste d’ingrédients » pour chaque projet.

De son côté, Vincent, après des études d’éco-construction et un voyage en Scandinavie axé sur la connaissance des matériaux, se consacre à la conception technique des maisons et assume également le rôle de photographe au sein de l’équipe. Les deux fondateurs sont entourés d’une équipe de charpentiers et de menuisiers pour construire des tiny houses personnalisées, fabriquées en France. Et n’oublions pas Apex, le berger australien de Laëtitia, qui participe aux chantiers en grignotant les morceaux de bois qu’il juge inadaptés ! Plus d’informations : tinyhouse-baluchon.fr