Un adolescent de 17 ans construit une tiny house dans le jardin de ses parents avec seulement 6 800 €

Thomas Lear avait 17 ans quand, élève charpentier, il a décidé de construire lui-même sa propre tiny-house… Il avait peu d’argent, mais souhaitait son indépendance tout en restant dans le jardin de ses parents. Les studios de jardin ou pods sont, depuis quelques années, une solution qui permet aux jeunes étudiants, mais également aux séniors de s’installer dans le jardin familial, et d’être proche de sa famille tout en gardant son indépendance… Pour 6 000 £ (environ 6 800 €), ce jeune étudiant de 17 ans a passé deux ans à construire sa propre petite maison en bois au fond du jardin de ses parents, avec sa propre douche, son poêle à bois, ses toilettes à chasse d’eau et une chambre pour quatre personnes. Découverte !

Comment lui est venue cette idée ?

Alors qu’il n’a que 17 ans, le jeune homme se met en tête de construire sa petite maison, dans le jardin de ses parents, avec ses quelques connaissances de charpentier. Il se lance dans cette autoconstruction et y met tout son cœur pendant deux ans. Aujourd’hui âgé de 21 ans, Thomas a déclaré : « C’est agréable d’avoir 21 ans et de ne pas avoir à dépenser tout mon argent en loyer ». Comme on le comprend ! Thomas commence alors à récupérer du bois dès que l’occasion se présente et s’attèle à la tâche… Et le résultat est bluffant !

Un petit tour à l’intérieur ?

À l’intérieur, il y a une cuisine ouverte et un salon avec un lit escamotable; le jeune homme peut donc accueillir pour dormir jusqu’à quatre personnes. Il a évidemment isolé sa maison, mais il a aussi installé un poêle à bois, car il n’a aucun autre système de chauffage dans sa tiny house. Il regrette seulement le manque d’espace, mais son indépendance et le fait qu’à 21 ans, il soit dispensé de payer un loyer, suffisent à le convaincre de son choix… La tiny-house est située au fond du jardin de ses parents à Bristol, entourée d’herbe. La petite maison possède sa propre cuisine avec électricité, un évier, un four et un réfrigérateur, minuscules !

Il a tout le nécessaire dans sa tiny house

Le jeune homme explique qu’il a dû installer un rideau de douche au lieu d’une porte, car cela prenait trop de place. Mais, il a bien une douche, qu’il alimente grâce à un système de récupération des eaux de pluie, qui stocke 50 litres d’eau. Par ailleurs, il ne peut pas se permettre de longues douches puisque au bout de 5 minutes, il n’a plus d’eau chaude et qu’il lui faut attendre 30 minutes pour en avoir de nouveau. Ses toilettes sont chimiques que l’on trouve dans une caravane – on tire la chasse, mais le réservoir doit être vidé fréquemment. Pour accéder à sa chambre qui se trouve en mezzanine, Thomas emprunte une échelle en bois pour grimper sur son lit. Il explique aussi avoir reçu l’aide de son grand-père pour l’électricité et de son père pour la plomberie, car il n’y connaissait pas grand-chose. Pour le reste, il a consacré tous ses weekends à la construction de sa tiny house… Voici même le détail du coût de son projet, que vous pouvez découvrir sur son compte Instagram ou sur AirBnB.