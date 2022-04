Une maison container (divisée en 3 studios indépendants) fabriquée avec des conteneurs d’expédition recyclés

Alors qu’elles étaient encore réservées aux initiés voilà quelques années, les maisons containers explosent ! Selon le site Houstonia Mag, le marché des maisons containers devrait atteindre 73 millions de dollars en 2025. Pour la plupart d’entre nous, les containers maritimes se réservent à leur fonction première : transporter des marchandises, par la mer, sur des porte-containers. Mais, pour celles et ceux qui se lancent dans le locatif de loisirs, ces immenses caisses deviennent une véritable poule aux œufs d’or. La matière première, le container, se trouve à des prix très bas (environ 3000€); ils s’empilent et s’installent en quelques semaines seulement. Et peuvent offrir moults possibilités quant à leurs aménagements intérieurs ! De plus, ils ne nécessitent pas de permis de construire, puisque sans fondation… Aux Etats-Unis, il semble que ces maisons d’un nouveau genre poussent comme des champignons. Explication.

Des maisons containers partout

Anuj Datta a décidé de faire d’une maison container, sa principale source de revenus. Datta déclare même “qu’ils sont définitivement l’avenir de Houston”. Et il n’est pas le seul, depuis que la ville de Houston a validé la construction de ces maisons… Entreprises ou bars branchés, tous se jettent sur ces containers maritimes pour en faire des lieux tendance ! A Bayou City, plusieurs demeures de ce style, qui se veulent écologiques, ont déjà été construites. Et certains quartiers sont presque intégralement conçus à partir de ces containers ! Dans ces nouveaux quartiers, les maisons de ce type proposent des surfaces de 40 mètres carrés environ, soit la taille d’un grand studio. Datta a choisi de faire pré-souder et préfabriquer ses quatre containers dans un atelier spécialisé, puis les a fait installer de manière à créer une maison de 120 mètres carrés environ.

La maison container d’Anuj Datta

En façade, on aperçoit trois (ou quatre) containers… Le premier a été posé au sol, et deux autres containers ont été empilés en laissant un espace vide entre les deux, de manière à créer un petit patio surélevé. Pour maintenir la structure, des pieux ont été installés sous les deux containers qui se trouvent à l’étage, formant ainsi une seconde terrasse couverte. Cette maison container serait louée quasiment toute l’année et aurait déjà accueilli plus de 1000 curieux, pour une nuit ou pour de plus longs séjours ! “Les maisons de conteneurs sont cool parce que vous pouvez faire tellement de choses différentes avec elles“, dit Datta. Le secret de cette maison de plusieurs containers est en fait de former plusieurs maisons en une seule, et donc de générer trois fois plus de revenus.

Le propriétaire a en fait réalisé trois studios indépendants, qui possèdent chacun toutes les commodités… Les trois fonctionnent donc en unités séparées, mais les espaces extérieurs sont communs. Une maison parfaite pour partir entre amis, se retrouver pour le petit-déjeuner ou le repas et garder son intimité le reste du temps. Datta affirme qu’il voulait offrir quelque chose d’unique à ceux qui ont un grand besoin de s’évader… Et il ne voyait rien d’autre que des containers pour voir son rêve se réaliser. Il insiste aussi sur le côté écologique de sa construction, en expliquant qu’il voulait trouver une vraie utilité à ces monstres d’acier inutilisés.