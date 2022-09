Walhalla : cette maison flottante qui ressemble à un sous-marin ne coûte que 162 000 euros

Entre le 8 et le 19 septembre dernier, le monde entier avait les yeux rivés sur les moindres faits et gestes de la famille royale… Le décès de la reine Elizabeth 2 après 70 ans de règne a mis l’Angleterre en émoi bien sûr, mais également sous le feu des caméras de la planète entière. Si vous étiez parmi les millions de « badauds » qui ont patienté des heures pour s’incliner sur le cercueil de la souveraine, vous avez forcément longé la Tamise, ce fleuve qui traverse la ville de Londres. Et vous avez donc peut être aperçu une étrange embarcation semblant tout droit sortie d’un film d’espionnage… Les propriétaires l’ont appelée Walhalla et la désigne comme un « cottage flottant ». Découverte de cette étonnante maison sur eau où le luxe a tout à fait sa place !

Walhalla ! Elle est trop belle !

De prime abord, la maison flottante ressemble à un sous-marin militaire qui serait remonté par inadvertance à la surface de la Tamise… Peinte de noir, disposant de petits hublots qui émergent à la surface, elle ne paie pas de mine, sauf par son originalité et peut être son arrogance ! Pour ceux qui imaginaient un engin d’espionnage ou de science-fiction, c’est raté, cette étrange structure est bien une maison flottante, avec un luxe que l’on peine à imaginer si on ne voit que l’extérieur. Walhalla, c’est « tout simplement » une tiny house flottante bâtie sur une vieille péniche…

Une péniche classique au départ !

Cette péniche est, au départ l’œuvre des chantiers navals Reeves Brothers, c’est un monstre d’acier de 20 mètres de long. En 2012, Jo et Alan Mason décident de la racheter pour en faire leur maison flottante et confient la décoration à l’entreprise Kate Boats. Le couple souhaite une décoration traditionnelle, à l’anglaise, et tout le confort possible. Ils auraient pu choisir un camping-car, leur souhait étant de voyager lorsqu’ils seraient retraités… Finalement, ils ont opté pour camping-car… flottant !

Un petit tour à l’intérieur ?

La décoration intérieure de cette péniche est tout simplement époustouflante: boiseries de chêne clair, parquet en bois massif, mobilier imposant, bibliothèques, tout est aménagé dans le plus pur style anglais et le résultat est magnifique, si tant est que l’on aime ce style de décoration… La péniche dispose également d’une salle de bains et d’une grande cuisine tout équipée; le chauffage se fait au sol sur toute la surface et un poêle à bois a également trouvé sa place pour les fraîches nuits d’automne ou d’hiver ! Pour justifier ce choix, Jo Mason indique au Daily Mail qu’ils ont choisi la péniche réaménagée qui leur permet de ne pas subir les embouteillages… Evidemment !

Et pour la conduire, ça se passe comment ?

Le couple affirme que cette magnifique péniche en acier n’est pas plus difficile à conduire qu’un véhicule terrestre, et qu’elle est également très facile à manœuvrer… Avec un moteur 6 cylindres, 150 chevaux et deux réservoirs de 400 litres, le couple la trouve un peu lente pour de longs voyages. De plus, il faut pouvoir faire le plein toutes les semaines, ce qui n’est pas toujours évident ! Le couple avait prévu de prendre le temps de traverser l’Europe, mais une maladie a été décelée chez Alan, l’obligeant à rester proche de son centre de soin… Ce qui les a contraints à la mettre en vente pour 162 000€; une belle somme pour une tiny house, même flottante non ?