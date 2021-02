Une nouvelle étude prouve que votre smartphone collecte des données très confidentielles !

Nous savions déjà que nous étions largement espionnés par nos smartphones, nos ordinateurs ou nos enceintes connectées. Ne vous est-il jamais arrivé de rechercher un produit sur Internet puis de vous retrouver avec des dizaines d’offres sur ce produit en particulier. Une récente étude menée par deux chercheurs va encore plus loin dans l’espionnage via votre smartphone.

Et ce, en utilisant uniquement la géolocalisation… Grâce à une application spéciale et à un groupe de 69 volontaires, ils ont pu obtenir des informations très personnelles. Et c’est assez flippant ! Votre smartphone vous espionne probablement plus que vous ne l’imaginiez !

Attention votre smartphone vous espionne

Concrètement, cette étude prouve que la géolocalisation activée lors de vos déplacements, mais également sur vos applications peut révéler des informations inattendues. Pour réaliser cette étude, ils ont créé une application « Trackadvisor » et pister 69 volontaires lors de tous leurs déplacements.

A la fin de cette étude, ce sont 200 000 localisations dans 2500 lieux différents qui sont apparues… Et parmi ces localisations, 5000 informations très personnelles comme la religion des testeurs, ou encore la situation socio-économique ou même la santé…

Imaginons que vous soyez atteinte d’une maladie telle qu’un cancer, et que vous vous rendiez dans un centre de cancérologie… Logique ! Votre smartphone peut donc estimer que vous êtes atteints d’un cancer ! Mais il peut aussi estimer que vous êtes au chômage si vous vous rendez à Pôle Emploi !! Le smartphone trace aussi vos habitudes d’achat, de loisirs etc…

La faute à l’intelligence artificielle !

C’est bien l’intelligence artificielle qui analyse nos données. Selon l’un des chercheurs, Mateo Benni, les techniques d’apprentissage continues de nos smartphones permettent de collecter des données sensibles telles que les habitudes, le domicile ou les rendez-vous médicaux des utilisateurs.

Pour contrer cet espionnage, les chercheurs imaginent une application qui permettrait de prévenir les utilisateurs de la collecte de leurs données. En attendant, lorsque vous vous rendez dans un lieu que vous souhaitez garder pour vous, pensez à désactiver la localisation de votre smartphone !