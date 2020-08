Pourquoi dormir avec un ventilateur allumé est une mauvaise idée

Enfin ! L’épisode de canicule semble derrière nous, plus de 40° sur Paris ou Lyon, il a fallu faire avec ! Et il faut bien avouer que la tentation fût grande de passer la nuit sous le ronron d’un ventilateur qui aurait apporté un semblant de fraîcheur !

Pourtant lorsqu’il fait très chaud, il ne faut jamais dormir avec un ventilateur qui tourne à fond au pied de votre lit ! Mieux vaut laisser les fenêtres ouvertes avec une serviette humide en guise de store plutôt qu’un ventilateur à plein régime ! Et on vous explique pourquoi !

Il ventile aussi la poussière !

Dans votre chambre, comme dans toutes les pièces de la maison, il y a de la poussière, et ce même si vous êtes maniaques. Il y a aussi des acariens, des poils d’animaux, des pollens et toutes sortes de cellules volatiles ! Et ces nids bactériologiques seront propulsés avec l’air brassé par le ventilateur. Par conséquent, elles peuvent provoquer crise d’asthme ou allergie si le sujet est sensible.

Mauvais aussi pour la peau et les yeux !

Irritations et rougeurs des yeux peuvent être la mauvaise surprise de ceux qui auront passé la nuit avec un ventilateur. Et comme il brasse aussi la poussière, une conjonctivite pourrait poindre dans les jours qui suivent ! Peau asséché et bouche sèche pourraient également en être des conséquences.

Et parfois même des crampes !

Rien de plus douloureux qu’une bonne crampe au mollet qui vous arrache un cri de douleur en pleine nuit ! La cause ? Peut-être votre ventilateur qui va refroidir en continu vos muscles et faire qu’ils se contractent… Pire encore si le ventilateur souffle sur votre tête : le torticolis vous passera probablement l’envie de recommencer.

Si vous tenez absolument à vous endormir avec un ventilateur, optez pour un modèle avec minuterie… Et ne le laissez pas plus de deux heures en ventilation… Votre corps vous remerciera et votre facture d’électricité aussi, n’oubliez pas qu’ils sont de gros consommateurs d’énergie !

Photo d’illustration phungatanee / Shutterstock