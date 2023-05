Une centenaire dévoile le secret de sa longévité (spoiler : faire du vélo)

Lorsque l’on est enfant, il y a trois apprentissages cruciaux que tous les parents enseignent à leurs enfants. L’apprentissage de la marche évidemment ! Celui de la nage, afin que devenus adultes, les enfants puissent profiter des plaisirs aquatiques. Et enfin, le dernier apprentissage est celui de la pratique du vélo, d’abord avec deux petites roues, puis sans roues, symbole que l’on devient un ou une grand(e) ! Le vélo, c’est bon pour la santé, et ce n’est pas Lucienne Fauré, 106 ans, habitante de Montrioux dans le Tarn-et-Garonne, qui nous dira le contraire. Retour sur sa belle histoire de vie, et sur les bienfaits de la pratique du vélo tout au long de sa vie. Découverte.

L’histoire de Lucienne, 106 ans et adepte du vélo !

Lucienne Fauré vient de fêter ses 106 ans ! Née en 1917, c’était Raymond Poincaré qui était le Président de la République française à cette époque relate le site ladepeche.fr. La fin de la Première Guerre mondiale approche, et les premiers soldats américains s’engagent dans les combats aux côtés des alliés. Lucienne avait deux sœurs et un frère. Elle gardait des vaches, cultivait les terres avec son père et vendait des poissons pêchés dans la propriété familiale. En 1939, elle épouse Roger Fauré, un artiste de variété. Elle devra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale avant de le retrouver après sa capture.

En 1956, Roger est décédé des suites d’une maladie probablement liée à sa captivité pendant la guerre. Le secret de la longévité de Lucienne réside dans sa passion pour le vélo. Chaque jour, par tous les temps, elle parcourait au moins 20 km pour se rendre au travail. Elle a pratiqué le vélo jusqu’à l’âge de 95 ans environ, considérant cette activité comme essentielle à sa santé et à sa longévité. En plus du vélo, Lucienne entretenait également sa mémoire en jouant régulièrement au scrabble, que ce soit seule ou en famille, et en résolvant des mots fléchés.

Quels sont les bienfaits de la pratique du vélo sur le plan physique ?

Les bienfaits du vélo sur la santé sont nombreux et font même l’objet de recommandations de la part du Pôle Santé Travail, l’organisme d’accompagnement des entreprises et salariés dans les actions de prévention des risques professionnels. Faire du vélo présente de nombreux bienfaits pour la santé, l’environnement et le bien-être global. Tout d’abord, le vélo est une excellente activité physique qui permet de renforcer le système cardiovasculaire, d’améliorer l’endurance et de brûler des calories. En pédalant quotidiennement, on favorise la circulation sanguine, réduisant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. De plus, le vélo sollicite différents muscles du corps, contribuant donc au renforcement musculaire et à l’amélioration de la coordination et de l’équilibre.

Quels sont les bienfaits du vélo sur le plan mental ?

Sur le plan mental, faire du vélo favorise la libération d’endorphines, des hormones du bien-être, ce qui procure une sensation de joie et de satisfaction. Cela contribue à réduire le stress, l’anxiété et les symptômes de la dépression. Le vélo permet également de se déconnecter de la routine quotidienne, offrant un moment de détente et de relaxation. De plus, il favorise la concentration et la clarté d’esprit, stimulant ainsi la créativité et la productivité. Ajoutons aussi les bienfaits de la pratique du vélo sur le plan environnemental, puisque l’on réduit les émissions de gaz à effet de serre, et nous avons le tableau complet des merveilleux bienfaits du vélo… Allez hop, tous en selle.