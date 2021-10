Le vélo serait meilleur que la marche pour la santé, affirme cette étude scientifique

Faire des activités physiques est important pour rester en pleine forme. Le vélo et la marche sont des exercices accessibles à tous. Tous deux présentent des avantages indéniables pour la santé et la perte de poids. Ils permettent de prévenir certaines maladies.

De plus, les équipements indispensables pour les pratiquer sont disponibles à prix raisonnables. La marche et le vélo sont des exercices recommandés pour brûler les matières grasses présentes dans l’organisme, et sont faciles à pratiquer.

Avantages du vélo et de la marche

La pratique régulière d’une activité physique est essentielle pour le corps: cela permet de prévenir diverses maladies et troubles liés à l’articulation et la circulation sanguine, pour ne citer que ça. En outre, le sport améliore la qualité du sommeil.

Des études suggèrent que le cyclisme augmente le rythme d’absorption d’oxygène au cours de l’exercice, alors que celui-ci est plus modéré pour la marche. C’est notamment le cas d’un rapport publié en 1998 par le Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Faire du vélo d’appartement accroît la fréquence cardiaque en fonction de l’intensité de l’entraînement.

Marcher assez vite

Pour la marche, le fait de cumuler au moins 100 pas par minute équivaut à un déplacement à une vitesse suffisamment élevée pour entretenir le corps. La quantité de calories brûlées dépend bien évidemment de la durée de la marche. Pour maintenir une excellente forme physique, il est préférable de fixer des objectifs journaliers en termes de nombre de pas. Aujourd’hui, il existe des montres de fitness et des trackers qui donnent la possibilité de surveiller les activités physiques au quotidien. La marche à pied sur différents terrains comme les collines est pour cela recommandée.

Mais le vélo favorise plus facilement le développement des muscles. Il tonifie les jambes et renforce le bas du corps, car le pédalage rend plus fermes les ischiojambiers, les mollets et les quadriceps. De plus, il aide à renforcer les muscles du dos et les fessiers.

Pour brûler de la graisse et perdre du poids avec la marche, il faut donc prendre en compte la vitesse et la masse corporelle. Un entraînement de 30 minutes suffit pour brûler jusqu’à 200 calories. En fonction de la nature du terrain, il est possible d’obtenir de meilleurs résultats.

Vélo ou marche ?

Les deux sont vivement recommandés pour garder une excellente forme physique et rester en bonne santé. L’un n’est pas nécessairement meilleur que l’autre. Cependant, le vélo est intéressant en termes de résultats, car 30 minutes de vélo stationnaire permettent de brûler environ 300 calories.

Dans les deux cas, l’intensité, la durée et la fréquence de l’entraînement sont des facteurs importants, en plus d’un bon régime alimentaire. À vous donc de choisir l’option qui vous paraît la plus appropriée, ou de cumuler le meilleur des deux mondes avec le Lopifit.