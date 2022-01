Pourquoi certains cerveaux vieillissent plus vite que d’autres ?

Lorsque nous vieillissons, nous le remarquons bien souvent sur notre peau où des rides apparaissent. Mais d’autres parties de corps vieillissent également. En effet, nos organes prennent également de l’âge au fils des années.

Un organe en particulier intéresse beaucoup la science : le cerveau. Vous ne le savez peut-être pas mais le cerveau ne vieillit pas à la même vitesse pour tous les individus. Mais alors comment se fait-il que certains cerveaux vieillissent plus vite que d’autres ?

Comment vieillit le cerveau ?

Contrairement à ce que nous pensons, le cerveau continue de se développer tout au long de notre vie. En effet, celui-ci est différent en fonction de l’âge d’un individu. Tout d’abord, il y a le cerveau immature qui est celui que nous possédons de l’enfance jusqu’à l’adolescence. Ensuite, notre cerveau se développe jusqu’à arriver à maturation à l’âge de nos 30 ans. Une fois cette maturation atteinte, notre cerveau entre en phase de vieillissement.

Lorsque notre cerveau vieillit, on parle de dégénérescence cérébrale. Celle-ci peut être remarqué via plusieurs symptômes survenant chez les hommes et chez les femmes entre 45 et 65 ans. Parmi ces symptômes, nous retrouvons l’isolement, l’irritabilité, les pertes de mémoire, une désorientation ou encore une certaine confusion dans les propos lors d’une conversation. Un ralentissement moteur peut également signaler le vieillissement du cerveau.

Un vieillissement qui s’accélère chez certaines personnes

Dans une récente étude publiée dans eLife, certains scientifiques de l’université d’Oslo en Norvège ont découvert plusieurs facteurs pouvant accélérer le vieillissement cérébral. Et avec lui les risques de démence sur le long terme. Pour ce faire, les scientifiques ont recueillies les données de 1 500 adultes âgés de 20 à 90 ans.

Ces données concernaient le poids de naissance ainsi que les gènes des individus. Les participants ont ensuite été soumis à des scanner cérébraux tous les 10 ans afin de pouvoir comparer les différents résultats. Et les conclusions sont étonnantes. Selon leurs analyses, les cerveaux possédant une disposition génétique d’un cerveau de petite taille vieillissaient plus rapidement que les autres. De plus, le cortex ainsi que la matière grise de ces cerveaux de petite taille se sont également avérés plus fins.

Certains facteurs génétiques et environnementaux peuvent donc causer un vieillissement prématuré du cerveau. Cela explique également pourquoi certains cerveaux vieillissent tandis que d’autres non.

Comment éviter un vieillissement prématuré du cerveau ?

Afin d’éviter une dégénérescence prématurée de votre cerveau, il est important de l’entraîner tout au long de votre vie. Grâce à certains exercices, votre cerveau sera moins sujet aux risques de démence ou à certains troubles de la mémoire.

De plus, il est important de passer de bonnes nuits de sommeil afin de permettre à votre cerveau de se régénérer. Une alimentation équilibrée ainsi qu’une stimulation intellectuelle peut également vous éviter bons nombres de maladies neuro dégénératives.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’activité sportive serait également un très bon moyen de garder votre cerveau en bonne santé le plus longtemps possible. En effet, l’activité sportive aurait un lien direct avec la production de nouveaux neurones. Et quoi de mieux que des nouveaux neurones pour garder notre cerveau en bonne santé ?