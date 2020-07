Incarcéré pendant sept ans, il met ce temps au profit des jeunes et invente un jeu pour les prévenir des risques de la délinquance

Expliquer l’univers carcéral aux jeunes afin qu’ils ne le connaissent jamais de l’intérieur ! C’est peut-être pour leur éviter le pire qu’Arbi Madhaj, libéré de prison le 26 mars dernier a eu cette idée ! Créer un jeu de société pour informer les jeunes des risques de la délinquance.

Placé à l’isolement pendant un an, Arbi a utilisé ce temps pour fabriquer de toutes pièces un jeu pédagogique et préventif… Une manière de ne pas perdre la raison pour lui, mais surtout une idée altruiste en essayant d’aider ceux qui ne sont pas encore passés par la case prison… Et pour qu’ils n’en franchissent jamais les grilles !

A la suite d’un parcours semé d’embûches et de mauvais choix, Arbi a purgé plusieurs peines. Soutenus, par ses parents qui le visitent dès qu’ils le peuvent, il décide de mettre à profit son expérience. Il imagine alors un jeu avec un calendrier annuel récupéré auprès de la psychologue. Il veut « expliquer aux jeunes ce qu’est la réalité de la prison pour qu’ils ne tombent pas dans le piège ».

Le jeu baptisé RPS pour Remise de Peine Supplémentaire, se compose de 52 cases qui représentent les 52 semaines de l’année. Chaque case évoque une activité en détention… L’objectif étant de bien se comporter dans le jeu pour ne pas écoper de peines supplémentaires !

Crédit photo : Arbi Madhaj

Une cagnotte en ligne

Pour mener à bien son projet et le faire connaître dans les établissements scolaires Arbi ouvre une cagnotte en ligne sur Okpal. Il recherche également des collectivités locales prêtes à investir dans son projet pédagogique. Le jeu devrait sortir au mois de juillet.