Variant Omicron : Le masque FFP2 deviendra-t-il obligatoire en France ?

En début d’année dernière, nous pensions qu’en 2022, le Covid serait derrière nous ! Malheureusement, force est de constater que c’était une utopie. Alors que la France compte actuellement plus de 200 000 cas chaque jour, et bat tous les records de contamination, le Covid est finalement plus présent que jamais ! Difficile d’y échapper tant les cas se multiplient.

Alors que le port du masque redevient obligatoire dans de nombreux départements français, une question se pose à nouveau : masque FFP1 ou FFP2 ? En France, mis à part l’interdiction de porter des masques en tissu, le taux de filtration est laissé au choix des personnes… Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour que le FFP2 devienne la norme dans les lieux publics…

Quelle différence entre le FFP1 et le FFP2 ?

Le masque FFP1 est un masque de protection qui filtre environ 80% des particules aérosols. Le taux de fuite vers l’extérieur est de 22%. Ce FFP1 est fabriqué en papier flexible et est généralement utilisé comme masque anti-poussière. Le masque FFP2 est un masque de protection qui filtre environ 94% des particules aériennes. Son taux de fuite vers l’extérieur est de 8% seulement.

Il protège le porteur contre les poussières et les agents pathogènes. Ce sont actuellement ces masques qui sont utilisés par les soignants, en contact permanent avec le virus. Il protège évidemment mieux contre les virus, mais il est aussi plus difficile à porter… Plus filtrant donc moins « respirant » !

Si l’on résume, le masque FFP2 est beaucoup plus filtrant que le masque chirurgical, car il est hermétique… Il ne laisse pas passer l’air et possède deux filtrations : à l’intérieur et à l’extérieur. Les masques doivent répondre à la norme EN149-2001 ou A1 :2009 pour être valables en France, comme en Europe. Dans quels pays le FFP2 est-il déjà obligatoire ?

Combien ça coûte ?

La demande en FFP2 s’accroit de jour en jour, mais ils ont un coût plus élevé que les FFP1. Les pharmacies parlent déjà de possible rupture de stock face à la demande croissante de masques FFP2. Quant au prix, le FFP2 est trois à quatre fois plus cher que le FFP1… Si l’on peut trouver des boîtes de 50 masques FFP1 pour moins de 10€, c’est plutôt autour de 15€ les 20 FFP2 à l’heure actuelle. Et les prix risquent de flamber face à la demande croissante…

Souvenez-vous lorsqu’il fallait acheter des FFP1, au début de la crise, les prix étaient totalement délirants, tant la demande était forte. Dans l’opposition politique au gouvernement, mais également dans le milieu médical, certains demandent que le FFP2 devienne la norme en France, notamment dans les lieux publics.

S’il devenait obligatoire, il pourrait y avoir un problème d’approvisionnement… En effet, le FFP1 étant la norme, la production de FFP2 a été réduite… Il faudra donc que les entreprises relancent une production monumentale pour faire face à la demande qui pourrait encore s’amplifier en ce début d’année. En attendant, et comme souvent, il faudra se tourner vers les marchés étrangers et les sites de vente en ligne… Mais attention, les prix flambent aussi ! Une boîte de masques FFP2 achetée le 25 décembre dernier à 7.99€ coûte déjà 9.46€… Et la réception en Prime a fait place à une livraison estimée au 18 janvier… On vous laisse méditer sur la question !

Dans quels pays est-il obligatoire ?

Pour faire face au variant Omicron, apparemment bien plus contagieux que ses prédécesseurs, certains pays ont imposé le masque FFP2 dans les lieux publics :

En Italie depuis le 25 décembre dernier il est obligatoire dans les lieux publics, les transports, musées et stades

En Autriche, c’est la même chose, mais il est aussi obligatoire dans les restaurants, si les clients ne sont pas assis à leur table.

Pour l’Allemagne, tout dépend des Länder. En Basse Saxe et en Bavière, le FFP2 est devenu obligatoires dans les commerces, en plus des transports et lieux publics.

Enfin, en Espagne, le FFP2 n’est pas obligatoire, mais la plupart des Espagnols ont fait le choix personnel de le porter. Pour la France, le masque chirurgical reste obligatoire… Mais pour combien de temps encore ?

Sachez que le FFP2 comme le FFP1 d’ailleurs supporte quelques lavages en machine, et qu’il est donc possible d’économiser un peu en réutilisant le masque. Certes, il perd un peu de pouvoir filtrant à chaque lavage, mais en partant de 94% de taux de filtration contre 80% pour le FFP1, cela reste largement acceptable après environ 10 lavages.

