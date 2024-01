Comment faire des économies de gaz avec un thermostat connecté ?

Le chauffage au gaz est l’un des plus utilisés par les Français. En 2018, nous étions 11,9 millions à utiliser cette énergie pour nous chauffer, selon une étude menée par le ministère de l’Écologie. Il y a encore quelques années, le gaz était parmi les énergies les moins chères et les plus sûres, deux données qui ont changé aujourd’hui. En effet, avec une tonne de gaz qui varie aujourd’hui de 1 700 et 2 800 € selon votre contrat, il est devenu un « luxe » pour certains. Les chaudières à gaz n’ont plus la cote, et seront même bientôt interdites en remplacement d’une ancienne. Il n’empêche que nous sommes encore nombreux à utiliser le gaz ! Saviez-vous qu’un thermostat connecté pouvait vous permettre de réaliser de belles économies ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi installer un thermostat connecté ?

Sur votre chaudière à gaz, vous possédez peut-être déjà un thermostat. Cependant, ce thermostat indique la température à conserver dans toute la maison. Or, avez-vous vraiment besoin de maintenir 20 °C dans les chambres lorsque vous êtes dans le salon ? Idem lorsque vous êtes absents toute la journée et ne rentrez que le soir ! Si vous ne pensez pas, chaque jour, à baisser votre chauffage la journée, vous consommez inutilement. De plus, avec un thermostat connecté, vous pouvez contrôler à distance, via une application, ou via une enceinte connectée, le chauffage dans chaque pièce. Par exemple, vous allez pouvoir intimer l’ordre à votre thermostat de commencer à chauffer la maison une demi-heure avant votre retour ! En contrôlant la température de chaque pièce et à chaque moment de la journée, vous allez indéniablement faire baisser votre facture.

Pourquoi activer la géolocalisation de votre smartphone ?

Lorsque vous installerez votre thermostat connecté, relié à votre box Internet, et donc à votre smartphone, il vous demandera d’accepter (ou non) la géolocalisation. Si vous refusez, le thermostat connecté ne servira pas à grand-chose, puisque le but est de savoir « où vous vous trouvez » pour pouvoir agir sur votre chauffage. Dans les faits, s’il détecte votre smartphone, il se mettra à chauffer. Et, si à l’inverse votre smartphone n’émet aucun signal, alors il coupera le chauffage. Si vous êtes plusieurs à être présents à des heures différentes, pensez à installer l’application et la géolocalisation sur chaque smartphone du foyer. De plus, grâce à la géolocalisation, vous n’oublierez plus de baisser le chauffage en partant, le thermostat connecté régira cette éventualité en toute autonomie.

Le réglage de la température pièce par pièce

Comme nous vous l’avons dit, le chauffage à partir d’un thermostat classique est uniforme dans toute la maison. En ajoutant des têtes thermostatiques connectées à chaque radiateur, vous allez pouvoir, grâce au thermostat connecté, gérer la température pièce par pièce. Ainsi, dans chaque chambre, vous pourrez conserver une température de 15 °C en journée, puis programmer les radiateurs pour qu’ils repassent à 16 °C ou 18 °C une demi-heure avant de vous glisser sous la couette.

Idem dans le salon, vous pouvez décider de laisser le chauffage à 19 °C et lui demander un « petit coup de chauffe » une heure avant le début de votre série préférée ? Rappelons qu’un degré en moins, c’est 7 % d’économie sur votre facture, comme le confirme l’ADEME. Cela vaut peut-être le coup d’investir dans un thermostat connecté ? Êtes-vous déjà équipés d’un thermostat connecté ? Et, quels sont les bénéfices qu’il vous a apportés ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Thermostat Connecté Mural, WiFi pour Chaudière / Chauffage au Sol à Eau, Intelligent Compatible avec Apple HomeKit, Alexa et Google Home, Commande Vocale et Contrôle à Distance ⭐THERMOSTAT CONNECTÉ AVEC COMMANDE VOCALE ET CONTRÔLE À DISTANCE: Le thermostat WiFi est compatible avec Apple HomeKit, Siri, Apple Watch, AirPods, Amazon Alexa, Echo, Echo Dot, Google Assistant,... PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez