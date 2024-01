Comment faire des économies sur le gaz ?

Nous sommes 12 millions de foyers à utiliser le gaz pour nous chauffer, selon une statistique gouvernementale. Cette énergie fossile est l’une des plus chères de France, et les différentes augmentations subies ne vont probablement pas arranger la facture des utilisateurs. En moyenne, une maison bien isolée de 100 m² consomme 11 000 kWh/an de gaz pour un coût de 1 183 €. Mais, dans une maison où l’isolation est à reprendre, la note peut s’envoler à plus de 2 000 € ! Saviez-vous qu’il existait quelques astuces pour réduire votre facture annuelle ? Découvrons comment nous pouvons agir pour réduire notre facture, mais également notre impact environnemental provoqué par cette énergie fossile, déjà interdite dans les logements neufs depuis 2022. C’est parti.

Les petits gestes du quotidien pour réduire sa consommation de gaz

Lorsque nous sommes chauffés au gaz, on l’utilise aussi, très fréquemment, pour la cuisson. Le premier des gestes à faire est très simple : couvrir vos casseroles et vos poêles avec un couvercle ! Cela peut sembler anodin, mais vos aliments cuiront plus vite, vous consommerez donc moins. Quant aux autres petits écogestes, voici une petite liste à connaître :

Remplacer vos joints de portes et de fenêtres : les infiltrations d’air sont vos ennemies jurées.

Isoler votre chauffe-eau et les canalisations d’eau. Plus l’eau sera maintenue chaude, moins vous dépenserez !

Fermer les volets à la nuit tombée, et ce, même si le soleil se couche à 17 h !

Nettoyer les brûleurs de votre gazinière, plus ils sont encrassés, plus ils consommeront !

Ne jamais placer un meuble ou autre devant un radiateur, il faut qu’il puisse respirer ! D’ailleurs, il faut aussi le dépoussiérer souvent pour gagner en chaleur !

Privilégier une douche à un bain, en plus, vous économiserez aussi de l’eau !

Installer des réflecteurs de radiateurs derrière ces derniers, c’est s’assurer de renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce plutôt que chauffer les murs !

Voilà pour les écogestes ! Nous allons également vous expliquer quelles astuces mettre en place de manière pérenne, pour que votre facture de gaz reste acceptable !

Baisser le chauffage : une économie considérable !

Si vous avez l’habitude de chauffer à 21 ou 22° C, vous êtes largement au-dessus des 19° C, préconisés par l’ADEME ! Et, il faut savoir qu’en baissant votre thermostat d’un degré seulement, vous pouvez économiser 7 % sur votre facture d’énergie. Si nous reprenons nos estimations, vous passez de 22° C à 20 °C, votre facture de 1 500 € baissera de 14 % soit une économie directe de 210 € ! Plutôt bien, non ? À titre personnel, nous avons investi dans des pulls chauds, des pyjamas en pilou et quelques plaids, baissé notre thermostat de 2 °C en journée, et 4 °C la nuit, et changé nos vieilles fenêtres. Sur un budget précédent de 2 262 € pour l’année, nous avons économisé 550 € pour l’année à venir. En d’autres termes, nous sommes parvenus à rester dans notre budget malgré les augmentations annuelles prévues !

Faites entretenir votre chaudière !

Une chaudière encrassée ou entartrée va consommer environ 10 % de plus que pour une chaudière parfaitement entretenue. Passez un contrat de maintenance avec un plombier pour 150 € approximativement par an, et faites-lui réviser une fois par an, au moins. Et, en cas d’absence prolongée, passez votre thermostat en hors-gel, le petit flocon que vous apercevez sur ce dernier ou directement sur les têtes thermostatiques ! Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive, et il existe probablement d’autres astuces pour économiser sur votre facture ! Avez-vous d’autres astuces pour économiser sur votre facture de gaz ? Partagez-les avec nos lecteurs et donnez-nous votre avis. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .