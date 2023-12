Pare-brise, essuie-glace ou serrure gelée ? 4 astuces « low-tech » pour passer l’hiver sereinement

Que vous aimiez l’hiver ou que vous le détestiez, vous n’aurez d’autres choix que de l’affronter, au moins jusqu’au 20 mars 2024, date de l’arrivée du printemps ! Durant l’hiver, les aléas sont nombreux, à l’intérieur comme à l’extérieur et, parfois, il suffit de quelques astuces très simples et peu coûteuses pour nous faciliter la vie. Nous vous proposons de découvrir quelques trucs faciles à effectuer, qui ne vous coûteront vraiment pas cher, mais qui vous permettront d’affronter l’hiver. Ne paniquez pas, tous les accessoires ou produits utilisés sont déjà dans vos placards ou cachés au fond d’un tiroir. Petit florilège de drôles d’astuces qui pourraient sauver votre hiver !

Astuce n° 1 : des pommes de terre pour votre pare-brise !

Qu’il peut être désagréable de se rendre à sa voiture au petit matin et de découvrir une épaisse couche de givre sur le pare-brise ! Nous avons tous connu ces matins froids, où la seule idée de devoir gratter le pare-brise nous a fait replonger sous la couette. Anticipez en passant une pomme de terre coupée en deux, directement sur les vitres du pare-brise, la veille au soir. L’amidon contenu dans la patate va former une couche qui empêchera le givre d’envahir votre pare-brise.

Astuce n° 2 : des pneus neige pas chers pour votre vélo !

Bien entendu, cette astuce ne vaut pas le confort, même pour un vélo, avec de vrais équipements pour la neige. Cependant, ce truc tout simple peut vous aider à vous rendre au travail en cas de chutes impromptues qui vous auraient pris de court. Pour fabriquer vos pneus neige pour vélos, entourez-les simplement de petits colliers de serrage en plastique, à intervalles réguliers… Veillez à ce que l’attache soit positionnée sur le flanc du pneu, et non sur la bande de roulement.

Astuce n° 3 : le gel hydroalcoolique pour dégivrer vos serrures !

Si votre véhicule a été exposé à des températures négatives pendant plusieurs jours et que vous éprouvez des difficultés à insérer la clé dans la serrure, inutile de paniquer. Plutôt que d’opter pour l’eau bouillante, une solution risquée pouvant endommager votre voiture, versez simplement du désinfectant pour les mains. Les agents chimiques contenus dans le désinfectant dissoudront rapidement le gel, proposant une alternative pratique, d’autant plus que la plupart d’entre nous ont du désinfectant à portée de main à notre époque. Cherchez bien, il doit bien vous rester une bouteille du stock réalisé pendant les différents confinements en 2020, non ?

Astuce n° 4 : des chaussettes pour protéger vos essuie-glaces !

Là encore, il n'y a pas besoin d'investir un euro pour éviter le coût d'un changement d'essuie-glaces, collés au pare-brise par la glace. Nous avons tous un tas de chaussettes orphelines dans notre armoire, dans l'attente très hypothétique de retrouver, un jour, leur partenaire. Sous le regard probablement interloqué de vos voisins, glissez une chaussette sur chaque essuie-glace, puis déposez-les sur votre pare-brise, par-dessus une bâche protectrice, c'est encore mieux. Au petit matin, ils seront peut-être gelés, mais la lame en caoutchouc, protégée par la chaussette, ne sera pas littéralement collée au pare-brise.