Armstrong : une étonnante moto électrique qui ne pèse que 66 kilos

Connaissez vous la marque américaine Armstrong Electric Vehicles ? Son fondateur, Nathan Armstrong, a déjà joué un rôle prépondérant dans la conception de véhicules à la pointe de la technologie comme le dirigeable Airlander 10, le V8 Foose Coupé, ou encore la voiture Aptera. Fort de ses expériences passées, Nathan Armstrong se lance désormais sur un autre marché porteur : celui de la moto électrique. Et selon son concepteur, ce nouveau modèle ne ressemble à aucun autre ! Le directeur de l’entreprise, basée désormais au Canada, est un habitué des projets qui sortent de l’ordinaire. Après une camionnette électrique (Bison) et un trois-roues éléctrique (Daymak Spiritus), fabriquer une moto électrique d’un nouveau genre ne lui fait absolument pas peur. Présentation.

La moto électrique selon Armstrong Electric Vehicles…

L’entreprise vient de prendre ses quartiers près de Calgary, et développe actuellement une moto électrique baptisée Armstrong EB1. Cette dernière se compose d’un cadre en treillis en acier chromoly 4130 fabriqué à la main… Ajoutons à cela, un bras oscillant en aluminium et des panneaux de carrosserie en chanvre ou fibre de carbone. Tous ces matériaux font de cette moto électrique un véhicule ultra léger qui ne pèse que 66 kilos.

Les caractéristiques techniques de l’EB1

Côté technique, l’EB1 dispose d’un moteur à courant continu sans balai de 6000 watts, pour une vitesse de 96 km/h atteinte en 3.5 secondes et une vitesse de pointe de 110 km/h. La batterie lithium-ion fabriquée par Armstrong affiche 2.5 KWh/72v, avec une heure et demie de charge pour récupérer environ 90 kilomètres d’autonomie. La batterie étant amovible et disponible à l’unité, il est possible d’en avoir une seconde pour ne jamais tomber en panne !

Cinq modes de conduite disponibles

Sur l’écran tactile intégré, il est possible de choisir parmi 5 modes de conduite :

Marche, en poussant la moto à une vitesse maximale de 5 km/h;

en poussant la moto à une vitesse maximale de 5 km/h; Neige, avec un couple très élevé mais une vitesse plus faible;

avec un couple très élevé mais une vitesse plus faible; Eco, pour une efficacité optimale;

pour une efficacité optimale; Course, pour la laisser exprimer toute sa puissance;

pour la laisser exprimer toute sa puissance; Mode personnalisé, pour pouvoir enregistrer ses propres paramètres.

Il est même possible d’utiliser des paramètres déjà enregistrés par un pilote professionnel. Le fondateur de la marque explique avoir fait appel à des professionnels du pilotage pour que la moto soit réglée selon leurs volontés, et que ces données ont été sauvegardées afin qu’elles puissent être utilisées par tous les pilotes.

Quelques autres spécificités…

L’EB1 ne possède pas de frein arrière, ou plutôt pas de frein mécanique; pour freiner, le pilote doit serrer un levier de frein électronique imprimé en 3D, en métal, qui simule un frein hydraulique. Ce frein contrôle alors un système régénératif qui est en fait, un frein moteur. Le freinage peut d’ailleurs lui aussi être régler pour offrir différentes performances de freinage (ABS). De plus, l’utilisation du frein permet de recharger la batterie. Pour le moment, cinq motos électriques EB1 sont à la fabrication, et l’entreprise prévoir une production totale en cours d’année 2022. Cette moto électrique d’un nouveau genre devrait être commercialisée au prix de 11 000€ environ. Armstrong conclut par ces mots : “J’ai toujours construit des voitures électriques, donc pour moi, c’était tout naturel. Si vous construisez une moto … c’est plus rapide qu’un 250 [cc], c’est presque aussi rapide qu’un 450, mais il pèse moins qu’un 110.” Plus d’infos : armstrongelectricvehicles.com