Badger Extreme : une étonnante remorque caravane extensible à moins de 20 000 euros

Mesurant 4,8 m de long, la caravane Badger Extreme prend les airs d’une remorque tout-terrain, avec ses parois robustes, sa conception rectangulaire et son nez pointu. Ce qui distingue le modèle, c’est sa partie centrale qu’on peut ouvrir pour avoir une pièce d’appoint; la paroi latérale droite devient alors le sol. La galerie du toit intègre des pieds télescopiques pour supporter la structure. Les autres faces de l’extension sont faites en toile résistante.

Deux espaces de couchage

À l’intérieur, en modulant les poteaux, on obtient une chambre à baldaquin. Le lit peut à la fois servir de couchage pour deux adultes et de canapé, grâce à ses extensions coulissantes et multipositions. Pour le reste, on a des rangements à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une télévision avec un support coulissant sur le mur en face du lit. Soulignons aussi le fait que la tente située à l’arrière offre un espace de couchage supplémentaire.

Les autres parties de la caravane Badger Extreme

La cuisine occupe une grande place à l’entrée de la caravane. Elle dispose d’un grand placard accessible via une trappe relevable à l’arrière de la porte. La glissière en dessous cache un poêle à double brûleur. Une seconde glissière à l’arrière abrite le congélateur et sert à la fois de plan de travail. En retrait, on retrouve une table contenant le lavabo. Les éléments de plomberie incluent un pulvérisateur chaud/froid coulissant se rangeant dans un compartiment à l’arrière de la caravane, un chauffe-eau, une pompe à eau 12 V et un réservoir d’eau de 80 litres. Il n’y a pas de salle de bain à proprement parler, mais les campeurs peuvent se servir du pulvérisateur pour prendre une douche. Sinon, au lieu d’être un espace-nuit, la tente arrière peut aussi faire office de salle de bain fermée.

Combien coûte la caravane Badger Extreme ?

La caravane Extreme coûte environ 21 825 dollars américains. C’est un modèle tout-terrain doté des équipements nécessaires au confort et à la sécurité des campeurs. Il peut accueillir deux à trois personnes. Il existe des variantes, comme le modèle Lite Onroad commercialisé à 14 600 $ et le modèle intermédiaire X-Over vendu à 18 175 $. Tous les modèles disposent d’une alimentation en eau via des réservoirs ainsi que d’un système électrique fonctionnant avec une batterie de 105 Ah. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, Badger est une marque sud-africaine bien connue des aventuriers qui aiment les épopées dans la savane. Elle a été fondée en 2020. Plus d’infos : Badger Adventure Caravans