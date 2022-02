Calendar, un vélo cargo électrique, pliable et transportable fabriqué en Normandie

Dans la catégorie vélos originaux, nous avons déniché ce qui pourrait être une première en France, voire une première mondiale. A Lieurey, une commune de l’Eure, en Normandie, les propriétaires d’un magasin de cycle « Mon Bicloune Electrique » ont imaginé un vélo cargo pliable, transportable et allongé. Frédérick et Audrey Tran sont gérants d’un atelier et inventeurs à leurs heures perdues. Ils nous présentent Calendar longtrail, une invention made in Normandie, qu’ils ont créée ensemble. Avant cela, ils ne proposaient qu’un seul modèle : le Calendar X, un vélo électrique classique. Désormais c’est un vélo cargo ou plutôt un longtrail que le couple propose à ses clients : le Calendar. Présentation.

Pourquoi un vélo cargo pliant ?

Les vélos cargos sont de petits véhicules électriques hyper pratiques pour sillonner la ville. Grâce à leurs systèmes ingénieux, ils permettent de transporter une seconde personne ou des charges plus ou moins lourdes. Mais ils ont un gros défaut : celui d’être encombrants. Il faut dire qu’ils mesurent 20 à 30 centimètres de plus qu’un vélo classique. De plus en plus utilisés en ville, les vélos cargo servent également aux livreurs, aux médecins, ou à des associations de recyclage. Il y avait donc une piste à creuser pour rendre le vélo cargo moins encombrant.

Le Calendar, c’est quoi au juste ?

Le vélo cargo longtrail d’Audrey et Frédérick est d’abord un vélo interchangeable. C’est-à-dire que l’on peut soit mettre un siège à l’arrière, soit des caisses de rangement. Il mesure environ 20 centimètres de plus qu’un vélo ordinaire. La seconde particularité du Calendar est d’être pliable. Un vélo cargo classique n’entre pas dans un ascenseur ou dans un petit local à vélo. Avec le Calendar, cela devient possible sans avoir à le porter. C’est également très pratique pour les utilisateurs qui voyagent en train d’après Frédérick Tran.

Un vélo cargo transportable… et pliable

Frédérick Tran est gérant de Mon Bicloune Electrique, mais il est aussi architecte-designer. Il a donc opté pour la conception d’un vélo pliable, sur lequel il retire une attache sur le milieu du cadre, et une seconde sur le guidon pour le plier. En repliant le vélo sur lui-même, il repose sur des roulettes prévues à cet effet. Il suffit alors de le faire rouler comme nous le ferions avec une valise.

Une première en France

Après de multiples recherches sur le net, le couple de gérants assure qu’il est le premier à inventer ce nouveau concept. Ils sont actuellement à la recherche d’investisseurs et de revendeurs. Et ils ont pour objectif de vendre leur Calendar en France bien sûr, mais également dans toute l’Europe. En revanche, ils tiennent à ce que la conception reste à Lieuray, avec des entreprises locales pour les pièces. Par exemple, les cadres sont fabriqués à Epaignes et les selles à Boulleville. Les peintures, elles, sont réalisées dans le Calvados, tout proche également. D’autres pièces viennent de l’étranger, mais ils veulent que leur vélo cargo reste local au maximum. Quant au prix, le long trail winter max coûte actuellement 4590€ et le long trail winter max plus, pour transporter deux personnes, coûte 5450€.