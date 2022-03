Hunter Nature Raptor XC : une remorque caravane (avec panneaux solaires) équipée d’une chambre coulissante

En matière de matériel de camping, les concepteurs ne manquent pas d’imagination, c’est une certitude ! Car il faut pouvoir contenter tout le monde: il y a les campeurs à la dure qui se contentent d’une canadienne, ceux qui veulent un peu de confort, avec une caravane, et ceux qui souhaitent se déplacer sans rogner sur le grand confort, avec un camping-car. La nouvelle remorque de voyage Hunter Nature Raptor XC s’adresserait à notre deuxième catégorie de campeurs… Cette caravane en forme de larme se dote d’une chambre coulissante, qui agrandit considérablement l’espace vital. Et s’il elle s’appelle Raptor, c’est tout simplement en « hommage » au dinosaure, car c’est vrai qu’elle y ressemble un peu ! Présentation.

Un physique intrigant !

Quand elle roule, la caravane ressemble à celles que l’on appelle Teardrop, pour “larme”, ni plus ni moins… Un coffre classique qui renferme en fait une grande pièce supplémentaire qui va tout simplement coulisser pour agrandir l’espace. La stabilité de cette pièce suspendue est assurée par les vérins stabilisateurs de la caravane et par un piquet central supplémentaire à l’opposé. Cette pièce supplémentaire est uniquement accessible par l’intérieur de la caravane, mais dispose de fenêtres latérales qui permettent de profiter de la vue, dès le réveil !

Les caractéristiques techniques de la chambre coulissante

Avec cette section coulissante, vous agrandissez l’espace à vitre avec une pièce passant de 4.8 mètres de long à 6.9 mètres. La chambre extensible peut être coulissée manuellement, ou grâce à un moteur électrique et télécommande (en option). Les panneaux extérieurs et intérieurs sont en aluminium avec une couche isolante. Dans cette caravane, l’entrée de la lumière naturelle est assurée par de grandes fenêtres et d’un toit panoramique de 102 centimètres par 158 centimètres. La base du camping c’est de profiter de la nature, et ils semblent l’avoir très bien compris chez Hunter Nature, le fabricant de la Raptor ! C’est probablement pour cela qu’elle s’équipe de pneus tout-terrain BFGoodrich afin de garder une traction, même hors route… Une suspension standard avec amortisseur et ressort sur chaque roue est également prévue. Elle peut aussi s’équiper de suspension pneumatique, mais cela reste une option et non un équipement de série.

Que trouve-t-on à l’intérieur ?

Outre la chambre coulissante, on trouve une cuisine équipée avec un évier, une cuisinière à deux feux et un réfrigérateur de 75 litres. Pour le salon, vous vous assiérez autour d’une petit table en L qui peut se convertir en couchage supplémentaire de 90 cm x 190 cm. Pour les sanitaires, elle dispose d’une petite salle de bain avec douche et d’un WC. Concernant les réservoirs, celui d’eau douce est de 120 litres et celui des eaux usées de 100 litres. Du côté de l’autonomie d’énergie, elle est assurée par un petit panneau solaire de 160 watts sur le toit et une batterie hors-gel de 120 ampères / heures. Même si aucun prix n’a été officiellement annoncé, il se pourrait qu’elle se vende autour de 40 000€ tout de même. Cette caravane originale fabriquée en Allemagne devrait être disponible assez facilement en France; il n’y a que le Rhin à traverser après tout non ?