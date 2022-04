Le vélo cargo électrique “Calendar Longtail Max” est désormais photoluminescent (il brille dans la nuit)

Vous avez décidé de passer au vélo électrique en remplacement de votre vélo classique ou de votre voiture ? Mais vous souhaitez quelque chose d’original, qui reste performant ? Nous avons peut-être trouvé votre bonheur, grâce au constructeur français Calendar, qui propose un vélo cargo électrique qui permet de transporter 200 kilos de marchandises et avec lequel vous ne passerez pas inaperçu, surtout la nuit ! Le Calendar Longtail Max ou la version Max plus sont des vélos imaginés pour renforcer la sécurité des utilisateurs. Pour Calendar, la sécurité reste la priorité pour tous. C’est pourquoi Ils proposent un vélo cargo électrique avec un cadre photoluminescent… Découverte !

Le vélo cargo Calendar Longtail Max

Le Calendar Longtail Max résout le problème de l’encombrement puisqu’il peut se replier de manière qu’il devienne un petit chariot à tirer. Le rangement est aussi facilité par ce mode de pliage original. Le cadre se plie en deux, puis le guidon et les pédales viennent le maintenir plié. Il n’y a donc pas besoin de sangle pour le tenir, comme ce peut être le cas pour d’autres vélos cargos pliants. Le vélo est livré avec une batterie de 260 Wh pour une autonomie de 50 kilomètres au maximum, et avec un moteur de 250 W. Les freins avant et arrière sont hydrauliques, une technologie indispensable pour le transport de charges lourdes.

Il dispose également d’un LCD couleur, qui indique le taux de charge de la batterie ou encore la distance parcourue. Dans la mesure où le vélo est fabriqué en France, à Berney dans l’Eure, il semble évident qu’il en respecte la réglementation et qu’il ne dépassera donc pas les 25 km/h avec l’assistance électrique. La vitesse de pointe donnée par le constructeur est de 9.6 km/h. Le vélo est équipé de série de garde-boue avant et arrière, et vous pouvez choisir des extras comme des pédales rétroéclairées moyennant des frais supplémentaires. Ne cherchez pas d’éclairage intégré, il n’en possède pas… Inutile puisque le cadre tout entier a été revêtu d’une couche de peinture photoluminescente qui est une sécurité supplémentaire pour les trajets de nuit ou dans la pénombre.

Les caractéristiques techniques du constructeur

Cadre : aluminium 6061 peinture photoluminescente

Fourche MBE

Roue AV / AR : aluminium 20 pouces avec pneu : CST 20X4

Frein AV / AR hydraulique Magura Mt Estop 4 pistons levier 3 doigts. Coupure moteur intégrée

Dérailleur : SHIMANO 7 vitesses

Manette : SL-TX50 7 vitesses

Guidon pliable et poignées MBE ergonomiques

Béquille centrale

Garde-boues AV/AR

Pédales : pliantes

DISPLAY : LCD-P3C couleur

Moteur : 36V 250W

Contrôleur : 36V 15A

Batterie : 36V 10.4 Ah 360 Wh – Autonomie 40/50 km Chargeur : MBE 2Ah

Poids : 29.5 Kg batterie comprise

Dimensions en cm : L196 X HT117 X l 60

Dimensions plié debout : Larg 60 X HT 124 X Prof 89

Charge : 200 Kg maxi

Garantie : 2 ans (hors pièces d’usures) Batterie 1 an

Combien coûte ce vélo photoluminescent ?

Le Longtail Max est disponible au prix de 4590€ et le Longtail Max Plus au prix de 5090€. Des prix certes un peu élevés mais la qualité se paie, quant à la sécurité des utilisateurs, elle, elle n’a pas de prix ! Pour tous renseignements, vous pouvez contacter directement le site de la marque, via le formulaire disponible en ligne.