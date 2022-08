Mokwheel : Basalt, un vélo électrique innovant équipé de sa propre centrale de recharge électrique

Les constructeurs de vélos électriques n’en finissent plus d’innover ! Il faut dire que ces vélos électriques connaissent depuis quelques années, et depuis la mise en place de nombreuses aides à l’achat en France, un boom sans précédent ! Les constructeurs sont donc sur le pied de guerre pour les équiper des dernières innovations. En en la matière, le constructeur Mokwheel sort la grosse artillerie avec le Basalt, actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo. Lancée le 26 juin dernier, les contributeurs ont déjà explosé les compteurs avec plus de 900% de l’objectif atteint. Mais pourquoi donc ? Le Basalt n’est pas seulement un vélo électrique, c’est aussi une batterie de secours. Présentation !

Le Mokwheel Basalt c’est quoi ?

Mokwheel a donc annoncé la gamme très attendue des Basalt, des vélos électriques faciles à maîtriser qui sont compatibles avec les onduleurs et batteries à utiliser par le vélo. Ce Basalt Ebike offre la puissance d’un vélo mais en plus, il dispose d’une technologie de centrale électrique intégrée que personne n’a jamais imaginée auparavant. Ce concept de centrales électriques breveté, avec une technologie absolument révolutionnaire, est donc une innovation totale. Mokwheel parle de son invention: « Notre objectif est d’être la force motrice de la révolution des produits de transport intelligents pour rendre le monde plus durable et efficace ».

Les caractéristiques techniques annoncées du Mokwheel Basalt

Ce vélo électrique est un petit concentré de puissance et de technologie. Il s’équipe donc d’une centrale électrique qui va permettre à l’utilisateur de recharger ses appareils lors de ses déplacements. Avec une autonomie de 137 kilomètres en une seule charge, vous n’aurez pas vraiment à vous soucier de devoir le pousser ! Du côté de la fourche avant, elle est hydraulique, flexible et adaptative, et permet d’amortir les trous et de pratiquer le vélo dans les sentiers escarpés. Avec ses deux gros pneus de 26 * 4 pouces, la traction, l’adhérence et la capacité d’absorption seront décuplés. Enfin, si l’envie vous prend de rouler sous une pluie torrentielle, le nouveau modèle de la marque est classé IPX5, ce qui vous laisse largement le temps de vous mettre à l’abri.

Et ce n’est pas tout !

Le Mokwheel Basalt héberge également une technologie qui va vous permettre de rouler confortablement en limitant vos mouvements, sans jouer sur votre sécurité. Avec ses freins hydrauliques Tektro Auriga E-Comp, et sa suspension réglable, l’adhérence et la stabilité seront maximales même pour des sentiers abrupts ou caillouteux. Mr Denny, PDG de Mokwheel, déclare au sujet de ce vélo révolutionnaire : “Non seulement nous développons des vélos électriques innovants qui sont déjà sur le marché, mais nous voulons surmonter l’obstacle consistant à rendre les vélos électriques plus intelligents et à apporter quelque chose de nouveau au public qu’ils n’ont jamais vu auparavant. »

Combien coûte le vélo électrique de Mokwheel ?

Alors évidemment, il ne fallait pas s’attendre à un prix raisonnable, mais la haute technologie et l’innovation se paient: le premier modèle est vendu 1725€ et le plus élaboré atteint le prix de 1821€. Vous pouvez aussi les précommander « en duo » pour obtenir le meilleur prix. La production a déjà commencé, et ces vélos électriques révolutionnaires devraient être livrés dès septembre 2022.