Retrofit : Il est désormais possible convertir un vieux Solex en vélo électrique pour seulement 500€

Nous allons vous parler d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître… Et ce ne sera pas à Montmartre que nous vous emmènerons mais à Castres dans le Tarn. Les plus de vingt ans, voire les plus de quarante ans ont tous en mémoire un moyen de locomotion qui faisait fureur quand ils étaient adolescents… Le Solex ou vélosolex évidemment ! Le Solex est un cyclomoteur, ou vélomoteur fabriqué par la marque française Solex produit à plus de 7 millions d’exemplaires entre 1946 et 1988. A l’époque, dès 14 ans, il était possible de le conduire sans permis, à condition d’avoir un bon sens de l’équilibre. A Castres donc, se trouve un garage pas comme les autres, tenu par Eric Fedevieille, qui a la particularité de convertir les vieux Solex en vélos électriques pour 500€ (aides de l’état déduites). Présentation.

Un succès fou !

Pour 500€, Eric Fedevieille transforme donc les vieux Solex en vélo électrique, et les clients affluent. A croire que tout le monde à garder un vieux cyclo dans le fond d’un garage ! Il se dit même que les clients viendraient de toute la France pour réaliser la transformation. Dans son garage baptisé Pétrolette & Solexine, l’ambiance est vintage du sol au plafond, en passant par la vitrine… Tout le décor de ce garage avec vieux bidons d’huile métalliques, publicité sur plaque émaillée invite à la découverte. Pourtant l’habit ne fait pas le moine, dans ce garage qui semble sorti des années 60, on pratique une technologie tout à fait moderne : le rétrofit !

Comment lui est venue cette idée ?

Rappelons que le rétrofit consiste à modifier un véhicule à moteur thermique pour le remplacer par un moteur électrique. Et le garagiste n’était pas vraiment dans la partie avant de se lancer dans l’aventure il y a deux ans, il était restaurateur ! Passionné de Solex, il a rangé son tablier et ses couteaux pour passer un bleu de travail et s’armer de clés à molettes ! Et l’homme avait un rêve : faire rouler les vieux Solex sans qu’ils ne polluent ni ne fassent de bruit !

Comment procède-t-il ?

Le nouveau garagiste passionné de Solex s’est alors rapproché d’une jeune pousse parisienne, la startup Noil qui fabrique des kits d’électrification et s’occupe de leur homologation. En collaborant avec eux, ils ont conçu un kit d’électrification spécifique aux Solex. L’homologation obtenue, c’est donc tout à fait légal de transformer un vieux Solex avec ce kit d’électrification qui lui confère une autonomie de 32 kilomètres avec deux heures de chargement environ. Rappelons que le rétrofit est une pratique qui se développe de plus en plus car cela permet de recycler un vélo classique sans acheter un vélo électrique flambant neuf !

De nombreuses aides sont disponibles pour le rétrofit, ce qui fait que chez Pétrolette & Solexine, la transformation revient à 500€ pour le client… Eric a déjà procédé à une vingtaine de transformations et le carnet de commande est plein !! Un vrai bon plan pour recycler et réutiliser un Solex que l’on croyait à jamais perdu non ? Plus d’informations sur le site Pétrolette & Solexine.