Le célèbre Solex revient (encore une fois) dans une version inédite et 100% électrique

Les plus jeunes d’entre nous ne le connaissent pas encore mais les plus de quarante ans, l’ont probablement déjà croisé pendant leur adolescence. Lui, c’est le Solex, ou plus exactement le VéloSoleX ! Le cyclomoteur a été inventé par la marque de mécanique française Solex et produit à plus de 8 millions d’exemplaires, sous plusieurs formes, entre 1946 et 1988. Le VéloSoleX disposait d’une transmission par galet, et se déplaçait grâce à un petit moteur situé sur la roue avant. Léger, économique et robuste, il était le moyen de déplacement préféré des étudiants, lycées ou ouvriers et pouvait se conduire sans permis dès l’âge de 14 ans. L’entreprise Solex a été rachetée en 1974 par Motobécane, puis en 2013 par Easybike… Et c’est Easybike, l’une des premières marques en France à s’être spécialisée dans le vélos électriques et de solutions sur mesure, qui annonce le retour du VéloSoleX électrique pour 2023. Découverte !

Le Solex fera son retour en 2023

Lors de sa sortie, le Solex révolutionnait déjà la mobilité… Pendant 40 ans, le cyclomoteur était le mode de déplacement quotidien de millions de français. Ce deux-roues emblématique, mythique, irremplaçable, va renaître de ses cendres dans une version électrique imaginée par Easybike… Ce n’est pas la première fois que le Solex tente un retour, mais cette fois, il sera fabriqué intégralement en France, avec des fournisseurs et des composants français ! La future version du Solex sera complètement inédite, et entièrement électrique !

Une occasion de fêter un anniversaire !

En 2023, Easybike fêtera les 10 ans de son rachat de Solex, l’occasion rêvée de sortir ce modèle mythique dans une version 100% électrique ! La tentative de retour faite en 2000 avait échoué, les vélos électriques ne connaissaient pas un aussi grand succès qu’aujourd’hui dans les années 2000. Le Solex version Easybile sera fabriqué et assemblé à Saint-Lô dans la Manche, et de grandes entreprises françaises comme Valéo collaboreront sur la nouvelle mouture… Le châssis viendra par exemple des Bouches-du-Rhône. Pour le design, Easybike a choisi de faire confiance, non pas à un Français mais à un célèbre Italien : Pininfarina, qui travaille sur Ferrari, Maserati ou encore Alfa Romeo, une pointure du design donc !

Caractéristiques techniques et prix ?

Concernant les caractéristiques techniques, autonomie, puissance, etc., nous n’avons pas encore beaucoup d’informations. Tout au plus, nous pouvons miser sur des freins à disques au regard des visuels proposés… Pour le prix, en revanche, il est annoncé à 4599€ avec une offre en location avec un tarif compris entre 100 et 130€ par mois. Un prix que l’on peut tout de même considérer comme assez exorbitant par rapport aux modèles présentés en ce moment. Le Solex électrique nouvelle génération devrait être présenté dans quelques semaines. Pour sa commercialisation, elle est prévue pour l’été 2023. Encore un an à patienter mais d’ici-là, nul doute qu’Easybike communiquera sur son nouveau bijou…