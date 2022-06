Serial 1 Bash/Mtn : un vélo électrique de montagne (mountain bike) signé Harley-Davidson

Eh oui, Harley-Davidson a aussi succombé à la mode des vélos électriques. Le géant américain de la moto possède à cet effet la marque Serial 1. Comme vous l’aurez deviné, celle-ci est constituée de produits haut de gamme, à l’instar du nouveau venu : le Bash/Mtn. Selon les explications de notre source, ce dernier possède un cadre identique à celui du Mosh/Cty, le vélo électrique urbain du constructeur. Par contre, il est beaucoup plus robuste dans la mesure où il s’agit d’un engin tout-terrain, ou plus précisément d’un e-bike de montagne…

Dépourvu de suspension

Ce qui intrigue avant tout sur ce modèle, c’est l’absence de suspensions, alors qu’il s’agit d’un VTT. Le fabricant explique ce choix par une volonté de réduire l’entretien du vélo. « (…) Juste deux roues, un rapport et un seul but : fournir la connexion la plus directe entre vous et le sentier. Moins vous vous souciez de la gestion et de l’entretien de la technologie, plus vous pouvez vous concentrer sur le plaisir de chaque trajet », a déclaré Aaron Franks, le directeur de la marque Serial 1. Toutefois, pour compenser l’absence d’amortisseurs sur les roues avant et arrière, l’entreprise a opté pour une selle dotée d’une suspension Suntour NCX.

Un engin qui promet d’être sûr et performant

Le cadre et la fourche du Serial 1 Bash/Mtn sont en aluminium hydroformé. Résultat, le VAE tout-terrain ne pèse que 22,1 kg. De leur côté, les pneus, fournis par Michelin, sont dépourvus de chambre à air et mesurent chacun 27,5 pouces de diamètre. Le système de freinage comprend des disques hydrauliques TRP à quatre pistons. On notera aussi l’existence d’une courroie sans entretien Gates Carbon Drive. Bref, ce vélo électrique signé Harley-Davidson a été conçu pour résister aux dures épreuves auxquelles les passionnés de randonnées peuvent faire face.

Une autonomie dépassant les 100 km

Le côté électrique se caractérise par la présence d’un moteur central Brose S Mag qui produit un couple de 90 Nm. La batterie, elle, accuse une capacité de 529 Wh. Cette combinaison procure à la bicyclette une vitesse de pointe de 32 km/h. Du moins, lorsque l’assistance est opérationnelle, car au-delà le cycliste devra compter sur la force de ses jambes. Concernant l’autonomie de la batterie, l’entreprise indique qu’elle est d’environ 150 km. Comme les autres VAE de Harley-Davidson, le Bash/Mtn prend en charge l’application Serial 1. Cette dernière est disponible sur Android et iOS. Elle affiche les différents paramètres du vélo ainsi que les informations sur la navigation. Le Serial 1 Bash/Mtn sera produit en série limitée. Seuls 1050 exemplaires seront fabriqués pour les marchés américain et européen. Quant au prix annoncé, il est de 3999 dollars.