Un vélo électrique unique de Harley-Davidson vendu à plus de 14 000 dollars

En octobre 2020, le célèbre fabricant américain de motos s’est lancé sur le marché des vélos électriques. À cette fin, il a créé la marque Serial 1, qui a proposé dans la foulée quatre modèles : MOSH/CTY, RUSH/CTY Step-Thru, RUSH/CTY et RUSH/CTY Speed.

Il convient de noter que les vélos sont disponibles à la vente entre 3 399 et 4 999 dollars américains. Ils ont rencontré un certain succès malgré leur prix élevé. Les résultats ont été suffisamment bons pour motiver Serial 1 à lancer sa gamme 1-OFF. Celle-ci est constituée de vélos électriques destinés à être proposés en une seule exemplaire.

Un modèle dans la pure tradition des choppers

Le MOSH/CHOPPER est le premier modèle de cette nouvelle collection. Son look rétro, qui rappelle les années 70, ne laissera pas indifférents les amateurs de chopper. Le modèle rappelle également le célèbre vélo britannique Raleigh Chopper.

Les choppers sont des deux-roues typiquement américains dont le cadre est découpé et personnalisé. Ils sont également reconnaissables par leurs fourches très longues. Pour les amateurs de ce type de vélos, la personnalisation est un élément essentiel de l’expérience. La marque Harley-Davidson a conçu sa nouvelle collection dans cette optique.

« La série 1-OFF applique ce même esprit d’individualisation et de personnalisation aux vélos électriques, en montrant aux gens combien il est amusant de créer un vélo électrique qui correspond à leur propre personnalité », a déclaré le responsable de la gamme Serial 1.

Une autonomie de plus de 160 km

Le MOSH/CHOPPER a emprunté au Raleigh Chopper sa selle banane et son arceau arrière comme dossier. Le modèle unique de Serial 1 présente également le guidon surélevé typique des vélos britanniques et des choppers. Pour le reste, le nouveau e-bike ressemble au MOSH/CTY de la marque américaine : même cadre et même taille de pneus.

Les deux modèles offrent à peu près les mêmes performances. Comme le MOSH/CTY, le nouveau vélo de la marque est équipé d’un moteur électrique Brose S Mag de 250 W avec un couple de 90 Nm. Le cycliste bénéficie d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h. Le MOSH/CHOPPER utilise la même batterie que son prédécesseur : une unité de 526 Wh offrant une autonomie de 56 à 168 km. Il convient de noter que l’autonomie varie en fonction du mode de conduite adopté.

Adjugé à plus de 14 000 dollars

Comme il s’agit d’un modèle unique, le MOSH/CHOPPER ne pouvait pas être vendu à un prix permettant au client le plus averti de l’obtenir. Serial 1 a donc décidé de mettre son nouveau vélo aux enchères sur son site web. L’enchère a duré plusieurs jours et s’est terminée le 10 août dernier. La page dédiée à la vente de la MOSH/CHOPPER indique que l’enchère s’est clôturée à 14 200 dollars.

Pour un modèle destiné à un collectionneur ou à un passionné, le prix est relativement modéré. Il faut savoir que sur le marché des vélos électriques, les modèles les plus chers dépassent facilement les 20 000 ou 30 000 dollars.

Malheureusement, Serial 1 n’a encore révélé aucun détail sur le deuxième modèle de sa collection 1-OFF. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée de lancer une telle collection est tout à fait justifiée étant donné l’engouement actuel pour les deux-roues électriques.