Space Campers : le Cybertruck de Tesla s’équipe d’une tente de toit

S’il existe un véhicule qui inspire les plus grands designers et concepteurs automobiles, c’est probablement le désormais célèbre Cybertruck de Tesla, réputé pour être indestructible. Cette fois-ci, c’est Space Campers, une start-up américaine qui s’intéresse au camping-car d’Elon Musk qui, notons, coûte entre 39 000 et 69 000 dollars selon la version choisie. Normalement, il devrait être commercialisé en 2023. Space Campers envisage donc un toit cunéiforme personnalisable à souhait et doté d’un design digne de l’aérospatiale pour rendre le Cybertruck encore plus spacieux. Un module de plus pour le camping-car qui a déjà inspiré de nombreux autres systèmes. Découverte de ce petit bijou pour les fans du camping-car Tesla.

C’est quoi le Space Campers ?

Pour le moment, c’est encore un concept de module qui s’installe sur le camping-car pour lui donner plus d’espace et d’autonomie. En effet, Space Camper a montré un camping-car contextuel qui s’adapte au toit incliné du Cybertruck. Le module permet de reconfigurer l’espace arrière du Cybertruck en ajoutant de l’espace pour dormir ou pour prendre les repas dans le camping-car. Le Space Camper se dote de panneaux solaires afin de préserver la batterie du Cybertruck. Des panneaux solaires qui permettent au module d’assurer l’éclairage LED, l’eau chaude, l’alimentation de la table de cuisson à induction, la climatisation.

Comment est-il fabriqué ?

La start-up explique sans entrer dans les détails que leur produit sera fabriqué de « matériaux composites de qualité aérospatiale et de procédés de fabrication qui privilégient la résistance, la précision et la durabilité ». Ce concept viendrait se positionner sur le toit du Cybertruck et s’ouvrirait comme un pop-up avec ses deux vérins de chaque côté. Space Campers devrait vous permettre de vous installer en quelques minutes seulement, simplement en appuyant sur un interrupteur qui actionnera des vérins pneumatiques alimentés par le compresseur embarqué. Ensuite, il suffit de dérouler la paroi avant puis de l’attacher au hayon pour profiter d’un espace supplémentaire.

Quelques détails supplémentaires

Des extensions stockées au pied du lit deviennent des bancs et une table, ce qui peut être très commode si vous envisagez d’y travailler par exemple. Il est également possible de dormir à l’intérieur du camping-car sans que le toit soit relevé. Pour les campeurs, c’est une sécurité supplémentaire s’ils doivent passer la nuit au milieu de nulle part ! Du côté des options, les futurs acheteurs pourront intégrer une cuisine entièrement équipée avec table à induction et évier encastré. Cuisine qui peut aussi coulisser vers l’extérieur quand il fait beau. Enfin, le Space Camper pèse 213 kg, dispose de quatre prises 110 V, des ports USB, des connexions 12V/24V pour l’accessoirisation, de panneaux solaires et d’un matelas en mousse à mémoire de forme pour deux personnes.

Pour l’alimentation en eau chaude, vous disposerez d’un chauffe-eau sans réservoir de 220 V alimenté par des panneaux solaires qui vous permettront de profiter de la petite cabine de douche intégrée au module. Cet étrange module est déjà disponible en prévente au prix de 24 000 €. Le modèle standard est revêtu de gelcoat noir, mais il est aussi disponible en acier inoxydable, pour une meilleure protection contre la chaleur et une plus grande durabilité. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel Space Camper.com.