Un couple d'américain passionné de voyage dévoile une caravane solaire totalement autonome...

Cet été, vous avez peut-être passé vos vacances dans une caravane, et donc dans un camping… En effet, les caravanes nécessitent forcément un branchement électrique pour offrir le confort nécessaire à ses occupants. Si un camping-car, peut permettre une certaine autonomie, ce n’est pas le cas des caravanes.

C’est le constat qu’ont fait Matthew et Joanna Hofmann, un couple d’américain, passionné de caravane… Parce qu’ils en avaient probablement assez de voyager dans une caravane dépendante du réseau électrique, ils ont inventé la LIVING VEHICLE 2022. Une caravane solaire et auto-suffisante qui s’installe partout où le soleil brille. Sans pour autant rogner sur le confort des voyageurs. Présentation.

La liberté à tout prix

Le couple qui s’est lancé voici quelques années dans la construction de caravanes, avec leur société Living Vehicle présente son dernier projet. La Living Vehicle 2022, une caravane auto-suffisante, dont le toit est recouvert de panneaux solaires. Pour Matthew et Joanna, la liberté c’est pouvoir utiliser sa caravane sans jamais dépendre d’un branchement électrique. Ne trouvant pas leur bonheur, ils ont décidé de le construire eux-mêmes.

La caravane solaire en détail

Attention la caravane édition 2022 de Living Vehicle est un 5 étoiles sur roues, et vous verrez rapidement que son prix est tout aussi luxueux ! Son principal atout est donc d’être totalement autonome. A l’intérieur, on retrouve un espace de 22 m² qui se compose d’un îlot central pour la cuisine. Dans la salle de bain, on retrouve une douche à effet pluie. Du côté de la chambre, vous dormirez dans un grand lit et pourrez regarder vos séries Neflix préférées sur un home-cinema intégré. Quant aux toilettes, elles sont éco-responsables avec un système de compost…

Techniquement, les panneaux solaires de la caravane permettraient de ne jamais recharger les batteries autrement. C’est en tout cas ce qu’avancent les fabricants. Les panneaux solaires peuvent générer jusque 3520 W de puissance. Un double onduleur de 20 kmW est également proposé en option sur les modèles supérieurs.

Et pour le prix, vous aurez peut-être besoin de passer par la case crédit à la consommation pour vous offrir ce bijou technologique ! En effet, le premier modèle est vendu 210 000€… Si vous optez pour la version avec onduleur, ce sera 420 000€ qu’il vous faudra débourser… Cela fait cher l’onduleur non ? Rien n’indique pour le moment que cette caravane solaire est disponible hors des Etats-Unis… Mais si vous avez le budget ou que vous venez de gagner au loto, pourquoi pas ?

Quelle réglementation en France pour les caravanes ?

En France, l’utilisation des caravanes est réglementé, on ne pose pas une caravane où bon nous semble ! Une caravane peut stationner sur la voie publique à condition qu’elle reste attelée au véhicule… Ceci s’appelle une « pause de courte durée ». Concernant le stationnement de la caravane, il n’est évidemment pas libre et peut même être interdit dans certaines communes. Pour l’hivernage, il est possible de laisser une caravane dans son jardin à l’année, à condition d’en avoir fait la demande préalable auprès de la mairie (Cerfa n° 13404*07).

La même demande doit être faite auprès des autorités locales, si vous décidez de stationner votre caravane plus de 3 mois par an dans un camping… Le seul endroit qui ne nécessite aucune demande de stationnement préalable sera les terrains dédiés aux hivernages des caravanes… Il en existe beaucoup dans les régions dotées de nombreux campings…