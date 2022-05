Zoomy Ebike : un kit d’électrification en forme de gourde pour convertir votre vélo à l’électrique

Les vélos à assistance électrique (VAE) figurent parmi les moyens de transport les plus convoités de nos jours. En plus d’être pratiques, ils sont écologiques. Malheureusement, acheter un modèle neuf coûte souvent une fortune. Voilà pourquoi certains constructeurs, comme Zoomy Ebike, proposent des kits de conversion de vélo pas cher. L’entreprise américaine offre une large variété d’accessoires permettant d’électrifier une vieille bicyclette.

Des kits de conversion adaptés à tous les besoins

Les kits d’électrification de Zoomy Ebike se composent principalement d’une roue avant motorisée. Celle-ci convient à toutes les tailles de pneus de vélo : 16 pouces, 20 pouces, 24 pouces, 26 pouces, 27,5 pouces, 29 pouces et 700C. En parlant du moteur, sachez que le constructeur propose des modèles avec une puissance allant de 250 watts à 500 watts. Au total, on peut choisir entre quatre modèles de kits. L’assistance fournie est suffisamment efficace pour se déplacer en toute sérénité dans la jungle urbaine vu que le constructeur promet une vitesse allant jusqu’à 45 km/h. De plus, il existe un algorithme capable de régler automatiquement la puissance du moteur en fonction de la nature de la piste sur lequel le vélo roule.

Des accessoires plus utiles les uns que les autres

En fait, le kit DIY est composé de plusieurs éléments: d’abord, il y a la batterie qui prend la forme d’une gourde. La capacité de celle-ci a été pensée pour permettre au cycliste d’avoir une assistance électrique sur une longue distance, plus précisément jusqu’à 160 km. Bien évidemment, outre l’accumulateur, la roue avant motorisée et le câblage nécessaire, le kit de Zoomy Ebike est accompagné d’une application servant au réglage du fonctionnement de l’ensemble du système. Celle-ci affiche également la vitesse, l’autonomie et la distance parcourue, pour ne citer que ces données. À noter que cinq modes d’assistance (de conduite) sont prévus.

Des offres promotionnelles sont en cours

Zoomy Ebike mène actuellement une campagne de promotion sur ses produits. L’offre la plus accessible concerne le modèle « Excursion », qui coûte en ce moment 510 dollars américains au lieu de 728,99 dollars et comprend une batterie de 36V/5,8 Ah, pour une autonomie maximale d’environ 50 km. La variante « Trekker » quant à elle est facturée 599 dollars au lieu de 855,99 dollars. Elle offre jusqu’à 80 km d’autonomie avec sa batterie de 36V/8,7 Ah.

Le modèle Voyager est également proposé au prix de 599 dollars au lieu de 855,99 dollars. Par contre, il est muni d’une batterie de 36V/11,6 Ah pour une autonomie maximale d’environ 112 km. Enfin, la variante « Discovery » coûte 759 dollars au lieu de 1084,99 dollars. Elle possède une autonomie d’environ 160 km grâce à sa batterie de 36V/14,5 Ah. Plus d’infos : zoomybike.com