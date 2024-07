Adieu la corvée de tonte, le robot tondeuse Yard Force est à seulement 403,74 €

Votre départ en vacances approche à grands pas, et si la météo continue sur sa lancée, à votre retour, votre pelouse risque d’être devenue une véritable forêt vierge. Dans le nord de la France, après une semaine de « vrai soleil », la pluie est déjà de retour, et j’endure encore une polaire au petit matin. Mes vacances sont encore loin, et pour le moment, je peux gérer la pousse de ma pelouse, mais qu’en sera-t-il en septembre, quand je serai dans le Languedoc-Roussillon ? Mon mari me tanne pour acheter un robot tondeuse, je crois que tondre la pelouse lui tape sur le système. Pour mon petit jardin, j’ai trouvé un modèle de la marque Yard Force, que je connais déjà pour avoir testé le nettoyeur haute pression. C’est, par conséquent, en confiance que j’envisage l’achat du robot tondeuse Easymow 260B vendu au prix de 403,74 €* sur Amazon. Découvrons-le, ensemble.

Les points forts du robot tondeuse Yard Force Easymow 260B

Ce petit robot tondeuse ne se destine pas aux grands jardins, et c’est peut-être son premier point fort, car nous ne possédons pas tous des jardins dignes du Château de Versailles ! Si la surface de votre jardin est de moins de 260 m², ce robot tondeuse sera l’allié parfait pour l’entretenir. De plus, il fonctionne avec un câble enterré, les travaux d’installation du câble seront aussi moins pénibles. Son second point fort étant probablement qu’il soit techniquement accessible à tous. En effet, il se contrôle à distance, via le Bluetooth et une application exclusive Yard Force. Il est également équipé de capteurs d’obstacles, ce qui protègera les petits animaux, ou les jouets de vos enfants ou de vos chiens oubliés, d’une collision fatale.

D’autres détails à connaître, avant de passer à l’achat

Le robot tondeuse Yard Force Easymow 260B s’équipe d’une batterie 20 V / 2 Ah et propose une largeur de coupe de 16 cm. De plus, si votre jardin présente des pentes jusqu’à 30°, cela ne lui posera aucune difficulté. Vous pourrez le programmer au quotidien si telle est votre conception d’une pelouse impeccable, et même le dimanche, car il s’avère très silencieux. Pour terminer ma présentation, je m’arrêterai sur une fonction intéressante : le peigne à herbes. Cette fonction se présente sous la forme d’un peigne situé à l’avant de la tondeuse. Il permet de relever les brins de pelouse avant qu’ils soient tondus. De plus, le peigne à herbe protège les lames de la tondeuse. Je pense que cela est assez ingénieux, car parfois la pelouse est tassée, et la tondeuse ne parvient pas à tondre la totalité.

Les tondeuses robots Yard Force, pour toutes les surfaces

Le modèle que je viens de vous présenter s’adresse plutôt aux petites surfaces de moins de 260 m². Si votre jardin est plus grand, il faudra opter pour l’un des autres modèles proposés par la marque :

Je vous rappelle le prix du modèle présenté pour les petits jardins, il est de 403,74 €*, payable en quatre fois, ou par petites mensualités, sur Amazon. C’est le moment de disposer d’une pelouse impeccable en toutes circonstances. Êtes-vous déjà utilisateurs de robots tondeuses ? Qu’en pensez-vous ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les prix annoncés dans cet article ont été relevés le 3 juillet 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.