Bon plan : ce panneau solaire (PERC) à haut rendement est à moins de 85 € sur ce marketplace

Que faire face à la hausse des prix de l’électricité ? Il convient de se tourner vers les énergies renouvelables qui sont plus abordables et plus écologiques. En effet, l’usage des panneaux solaires photovoltaïques constitue une bonne alternative pour réduire la facture d’énergie d’un foyer. Le mieux est d’installer un module solaire équipé de cellules monocristallines PERC (Passivated Emitter and Rear Cell). Ces cellules innovantes confèrent une efficacité énergétique plus importante et une durée de vie plus longue à un panneau. Découvrez plus d’explications sur ce système de production d’énergie électrique dans cette rubrique.

La technologie PERC : c’est quoi exactement ?

La technologie PERC rend plus performant le panneau solaire photovoltaïque. Il s’agit d’une couche de passivation diélectrique située à l’arrière des cellules solaires. Elle vient s’ajouter aux plaquettes de silicium similaires à celles des modules solaires classiques. La couche monocristalline PERC réfléchit la lumière qui n’a pas été absorbée et qui traverse les plaquettes de silicium. La lumière est ainsi renvoyée aux cellules solaires qui peuvent essayer de la capter une deuxième fois. De plus, cette technologie est capable de réfléchir la lumière rouge qui peut surtout être captée le soir, le matin ou par temps couvert. D’ailleurs, elle peut empêcher les électrons de se déplacer et de se recombiner. Notons que la recombinaison des électrons entraîne une baisse de la production d’énergie.

Les autres caractéristiques qui améliorent l’efficacité d’un panneau solaire PERC

Plus les barres omnibus sont nombreuses, plus le rendement énergétique d’un module solaire PERC est meilleur. Par exemple, le panneau solaire PERC Enjoy Solar dispose de neuf barres omnibus. Les doigts de grille métalliques y sont plus étroits et plus courts. Cela permet à ce panneau solaire d’assurer une hausse de rendement d’environ +22,9 % par rapport à celui d’un modèle classique. Le nombre accru de barres solaires minimise les pertes de résistances internes et apporte plus de stabilité à la production énergétique. Même si la luminosité diminue, la puissance est maintenue à un bon niveau. Notons que le panneau solaire Enjoy Solar affiche une puissance nominale de 100 W pour une tension maximale de 18,5 V. Sa température de fonctionnement est comprise entre −40 °C et +85 °C.

La longévité et la qualité de fabrication d’un module solaire PERC

Équipés de la technologie Anti-LeTID, certains panneaux solaires PERC profitent d’une longue durée de vie. Ils résistent mieux à une exposition prolongée à des températures élevées et à des radiations. C’est notamment le cas du panneau solaire PERC Enjoy Solar. Outre cela, ce module a une surface en verre trempé ESG avec un revêtement spécial qui résiste aux intempéries. Avec son cadre en aluminium résistant à la rouille, il est parfaitement adapté pour une utilisation extérieure. Pour vérifier la qualité d’un module solaire PERC, il est également conseillé de voir de près les garanties proposées. Certains fabricants proposent une garantie allant de 10 à 25 ans sur les performances de leurs panneaux solaires.

Les types d’utilisation recommandés

Le panneau solaire photovoltaïque PERC est un excellent choix que l’on a un site d’installation ensoleillé ou moins exposé. En effet, un ombrage temporaire ne risque pas de réduire son efficacité énergétique. Il est possible d’utiliser ce type de module solaire pour compléter la quantité d’énergie dont un foyer a besoin. Cette alternative permet à un ménage de faire baisser ses factures d’électricité et de chauffage. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent alimenter en énergie leur bateau, leur camping-car ou leur chalet via un module solaire PERC. Ce système peut être installé seul ou à plusieurs (en série ou en parallèle), selon les besoins de chaque utilisateur. Le panneau solaire Enjoy Solar PERC Mono 100 W est proposé à seulement 84,71 € sur Amazon.