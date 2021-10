Guide d’achat : quel smartphone choisir pour un enfant ?

A l’approche de Noël, vous pourriez bien retrouver sur la liste de votre enfant un smartphone. Il y a quelques années, les premières générations équipaient les enfants pour l’entrée au collège, mais aujourd’hui, dès 9 ans, le smartphone est parmi leur souhait numéro un.

Selon Serge Tisseron, psychiatre, l’âge du premier smartphone se situe aujourd’hui entre 9 et 12 ans. Et il conseille d’opter pour un téléphone mobile et non un smartphone, si le but est seulement de pouvoir vous contacter.

Cependant, ne nous voilons pas la face, ce que veulent les enfants, ce sont de vrais smartphones et non des téléphones… Mais comment faire le bon choix parmi tous les modèles proposés ? On vous aide à y voir plus clair.

Comment choisir un smartphone pour votre enfant ?

Si vous êtes vous-même accroc aux réseaux sociaux, jeux du style Candy Crush et internet, alors il y a de fortes probabilités pour que votre enfant le soit aussi. Il faudra bien entendu encadrer l’utilisation du smartphone, on rappelle que les séjours prolongés sur les écrans sont néfastes pour les enfants.

Le premier critère de choix pourrait être le prix, si votre enfant ne réclame pas déjà le smartphone dernier cri. C’est selon vos moyens et selon son utilité aussi. Un enfant n’utilisera pas le smartphone comme ses parents (et heureusement).

En revanche, mieux vaut éviter les smartphones à très bas prix, de marques inconnues. L’enfant et vous-même pourriez être déçus par ses piètres performances. En revanche, opter pour un appareil reconditionné pourrait être une solution équitable, pour lui et pour vous.

Sur quels critères se baser pour un premier smartphone ?

Les technologies avancent très vite, et aujourd’hui la quasi-totalité des smartphones d’entrée de gamme proposent des écrans OLED en 6 pouces minimum. La définition de l’écran devra être au minimum de 1920 x 1080 pixels pour obtenir de belles images.

Du côté de la mémoire de stockage, il faudra opter pour au moins 4 Go de RAM pour éviter qu’il ne soit trop lent. Et pour la mémoire externe, la plupart des smartphones proposes 64 Go, suffisant pour un enfant. Evidemment, le stockage sera plus confortable avec 128 Go, surtout s’il aime les petits jeux sur applications.

Le processeur qu’il faut privilégier serait le Qualcomm Snapdragon, qui équipe bon nombre de smartphones actuels. Mais d’autres marques ont leur propre processeur comme Apple, Huawei ou Samsung.

Pour la batterie, on optera pour une 4000 mAh minimum, et de préférence une charge rapide. Les enfants pensent rarement à recharger leur smartphone, cela pourra éviter quelques désagréments.

Photos et vidéos vraiment essentiels ?

Ne vous focalisez par sur les mégapixels donnés par les constructeurs: ils reflètent la réalité de la qualité sur des photos de jour, mais pour les photos de nuit dignes de ce nom, il faudra allonger quelques billets supplémentaires. Un enfant de 9 ans prendra quelques photos, mais ce ne sera pas l’essentiel de son utilisation. En revanche, veillez à une bonne qualité de caméra avant, ils adorent faire des selfies: tablez sur une caméra avant de 16 MP, cela lui assurera des autoportraits sympathiques.

Android ou iOs ?

Sur ce point, l’enfant n’aura pas vraiment le choix, cela dépendra de ce que vous avez l’habitude d’utiliser. Ainsi, on voit souvent des parents « Apple » acheter des smartphones de la même marque et des parents « Android » faire de même. Les deux systèmes d’exploitation se valent; le système iOs demande juste un peu plus de temps que le système Android lors des mises à jour.

Inutile en revanche de choisir un téléphone 5G pour un enfant: d’une part, elle ne lui sera pas utile, et d’autre part, on ne connaît pas encore vraiment ses conséquences sur la santé.

Deux smartphones à moins de 500€ pour un enfant

Notre coup de cœur sera pour le Xiaomi Redmi Note 10: ce petit smartphone de la marque chinoise coûte moins de 250€ et il offre tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin (un adulte aussi d’ailleurs). On ne reviendra pas sur la qualité photo des Xiaomi, exceptionnelle pour le prix affiché.

Le second que nous pourrions conseiller serait le OnePlus Nord 2, qui se trouve à 399€ neuf. C’est déjà plus cher que le précédent, mais il a l’ingénieuse faculté de se recharger en 30 minutes seulement. Pratique quand on se lève le matin et que le smartphone affiche une batterie vide.

Il existe pléthore de smartphones à moins de 500€ mais nous pensons que pour un premier smartphone, c’est déjà un prix très élevé, surtout que nos enfants ont tendance à régulièrement les faire tomber; cela risque de vite vous couter très cher.