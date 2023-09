Lidl : le panneau solaire de balcon PARKSIDE est disponible en France, mais est-ce une bonne affaire ?

En mai dernier, nous vous annoncions que l’enseigne discount allemande Lidl lançait son premier panneau solaire en Allemagne. Certains d’entre vous ont peut-être passé la frontière afin de profiter de ce panneau solaire à prix cassé. Cette fois, c’est la bonne, le panneau solaire Lidl est aujourd’hui disponible en France. En revanche, ne vous précipitez pas dans votre magasin, il ne s’y trouvera pas. Vous allez pouvoir acheter ce kit solaire de balcon de la marque Parkside, la gamme bricolage de Lidl, sur le site internet. Son prix : 269 €, soit une rentabilité en six ans environ. Découvrez ou redécouvrez ce petit panneau solaire à un prix défiant toute concurrence.

Un panneau solaire au succès fulgurant

En mai, il était donc lancé en Allemagne, au prix de 199 €, et comme l’enseigne pouvait s’y attendre, les panneaux solaires de balcon se sont vendus comme de petits pains. La marque est une habituée des offres à prix cassés et des ruées sur ses produits. Souvenez-vous des sneakers, du vélo électrique ou du Monsieur Cuisine Connect ! Sans que l’on sache trop pourquoi, depuis sa disponibilité en France, il est passé de 199 € à 269 €, peut-être à cause de l’inflation ? Ou au regard du succès phénoménal qu’il a rencontré ? Allez savoir ! Ce prix tiendrait-il compte des améliorations nécessaires pour la France comme son adaptabilité aux prises de courant ? Vous allez voir que cette augmentation n’est pas réellement justifiée !

Augmentation de prix, mais sans aucun apport supplémentaire !

L’ensemble, qui génère une puissance de 160 Wc pour le panneau solaire et 300 W pour le micro-onduleur, était initialement disponible à un prix de 199 €. Cela constituait donc une offre particulièrement abordable sur le marché en croissance des kits solaires « de balcon » ou « de jardin ». Lors de son arrivée en France, le kit n’a subi aucune amélioration fonctionnelle. La prise standard RST, conforme aux normes allemandes, n’a pas été remplacée par la prise française traditionnelle de type E.

De plus, ni le micro-onduleur ni l’unique panneau photovoltaïque de 1,07 m de long sur 0,77 m de large n’ont vu leur capacité augmenter. Sur le site français de Lidl, le kit solaire Parkside est désormais proposé au prix de 269 €, auxquels s’ajoutent des frais de port de 4,99 €. En toute logique, le prix aurait dû subir une augmentation de 20 %, correspondant à la TVA en France, puisque les équipements photovoltaïques sont exonérés de TVA en Allemagne. Une idée pour la France, peut-être une exonération de la TVA sur les panneaux solaires ?

Quelles économies avec le panneau solaire Lidl ?

En mai 2023, lorsqu’il était vendu au prix de 199 €, il fallait 4,5 années au tarif de l’électricité en Allemagne pour rentabiliser le panneau solaire, en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). Depuis son augmentation de 35 % et son passage à 269 €, il faut dorénavant 5,6 ans pour le rentabiliser. Pour estimer ce temps de retour sur investissement, il convient de prendre en compte la production annuelle du panneau Lidl, soit 209 kWh, soit la performance moyenne des installations photovoltaïques en région PACA. Au tarif actuel en vigueur de l’électricité en France (0,228 € TTC/kWh), il est donc capable de produire 47,7 € d’électricité, soit environ 6 ans pour l’amortir. Une inconnue dans cette équation cependant : la qualité des matériaux et notamment du micro-onduleur qui, selon un internaute, n’aurait tenu que quatre mois.

