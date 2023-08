Une production locale de pellets de bois à empreinte carbone quasi nulle et à 0,38 € le kilo

L’année 2022 aura probablement permis de créer de nouvelles entreprises dans le domaine du pellet de bois. La pénurie et la flambée des prix, connues l’hiver dernier, ont donné des idées à certains entrepreneurs : se lancer dans la production de granulés de bois. Cette idée est aussi celle de Yann et Hélène Wittrant, anciens éleveurs, qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en créant leur société de négoce de pellets en 2019, « Pellets de Mormal ». La production de l’an dernier s’est écoulée en quelques semaines à peine. Alors, cette année, ils sont prêts à livrer localement des pellets fabriqués avec des bois locaux ou de récupération. Une aubaine pour les habitants de Robersart (59) et des alentours, qui ont désormais un fournisseur de pellets de bois sur place.

D’où leur est venue cette idée ?

L’idée leur est venue naturellement en observant les camions, chargés de bois de leur forêt, partir livrer partout en France, en Belgique et ailleurs. Leur ambition : faire bénéficier du bois de la forêt aux entreprises et particuliers de l’Avesnois et des territoires limitrophes. Cependant, le projet a subi un retard à cause de la crise sanitaire. Mais aujourd’hui, après avoir acquis une chaîne de production, le couple produit ses premiers pellets en local avec une empreinte carbone quasi nulle, grâce à du bois récupéré localement.

En 2022, Yann et Hélène Wittrant ont lancé leur production de granulés de bois, qui a rapidement rencontré un succès fulgurant. Face à la pénurie et à l’inflation, ils ont été littéralement dévalisés. La production initiale comprenait des bois feuillus et résineux. Cependant, en répondant à la demande de leur clientèle, le couple s’est orienté vers des pellets 100 % résineux, offrant une meilleure qualité, sans additif ni colle et totalement naturels.

Des pellets de très haute qualité sortent de l’entreprise

La qualité de chauffe des pellets dépend grandement du type de bois utilisé. Les pellets clairs, issus du cœur du bois résineux, sont réputés pour offrir un meilleur rendement. De plus, le taux d’humidité joue un rôle essentiel dans l’efficacité du chauffage. Grâce à leur machine, les pellets produits par le couple Wittrant affichent un taux d’humidité largement inférieur à 8 %, ce qui garantit une qualité exceptionnelle. L’autre excellente caractéristique des granulés de bois de « Pellets de Mormal » est la quasi-absence de poussière. La faible quantité de poussière dans les pellets de Yann et Hélène assure un fonctionnement optimal des appareils de chauffage utilisant ces granulés.

D’où provient leur matière première ?

Le couple s’approvisionne en bois auprès de différentes sources locales. Ils travaillent avec l’Office National des Forêts (ONF) et récupèrent du bois de Mormal, mais également des déchets de haies coupées provenant d’entreprises d’entretien d’espaces verts. De plus, ils collectent du bois à partir de leurs propres haies et de celles d’autres agriculteurs de la région. Les particuliers contribuent par ailleurs en faisant don de leur bois, renforçant ainsi l’aspect local et durable de leur production. Voilà une belle initiative qui valorise les ressources locales tout en offrant une solution énergétique efficace et respectueuse de l’environnement. Nous n’avons pas trouvé de site internet ni de numéro pour les contacter. Toutefois, si vous habitez aux alentours de Robersart, ouvrez l’œil, vous pourriez trouver votre fournisseur pour l’hiver 2023, qui arrivera très vite ! Vous pouvez cependant les contacter via leur page Facebook.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !