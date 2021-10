Voici le film d’horreur le plus terrifiant de tous les temps, selon la science !

Les films d’horreur séduisent de plus en plus de monde de nos jours. Que ce soit pour une simple soirée entre amis ou pendant la période d’Halloween, les films d’horreur sont de plus en plus regardés.

Les technologies présentent aujourd’hui permettent aux réalisateurs de créer des films d’horreur très réaliste ! Envie de sensations fortes ? Rien de tel que de regarder un film d’horreur seul chez soit avant d’aller se coucher n’est-ce pas ? Eh bien une récente étude scientifique a permis de déterminer quel était le film d’horreur le plus terrifiant de l’histoire à ce jour.

Les films d’horreur, devenu une véritable passion pour certains

Pour les plus téméraires des fans du cinéma, les films d’horreurs sont devenus aujourd’hui une véritable passion. En effet, depuis quelques années, ceux-ci deviennent de plus en plus à la mode. Généralement, les gens aiment se faire peur entre eux. Les films d’horreur représentent donc un très bon moyen de se faire peur au même titre que les jeux vidéo ou la littérature.

Régulièrement, la question du film le plus terrifiant fait débat auprès des fans de film d’horreur. La peur étant subjective, chaque individu ne ressent pas la peur de la même manière. Certain seront plus craintif de certaines situations que d’autres. C’est pour cela qu’il est assez compliqué de déterminer quel est le fim d’horreur le plus terrifiant.

Afin de déterminer l’heureux élu, mieux vaut laisser la science s’en occuper. Une étude de ce genre avait déjà été réalisée par des scientifiques déterminant un classement des films d’horreur les plus terrifiants.

Quel est le film d’horreur le plus terrifiant selon les scientifiques ?

Une récente étude scientifique vient d’être publié et contredit totalement la précédente étude du même genre. Le film le plus terrifiant déterminer par les scientifiques n’est sans doute pas le film auquel on s’attend ! Et pourtant…

Cette étude s’est réalisée avec la participation de 250 individus. Les différents participants ont alors visionné 40 films d’horreurs. Lors de ce visionnage, les individus se sont équipés d’un moniteur de fréquence cardiaque afin de suivre le rythme de leur cœur. Dans une situation normale, la moyenne des battements de cœur des individus était de 64. Mais lors de la projection du film Host, la moyenne des battements cardiaques des participants a atteints 88. Pour les scientifiques, Host est donc bel et bien le film le plus terrifiants !

Sorti en 2020, Host fait à ce jour parti des films d’horreur les plus récents. Si vous ne l’avez pas encore visionné, il ne vous reste plus qu’à le faire et d’affronter vos plus grandes peurs !

Cependant, la qualité de l’étude menée par les scientifiques n’est pas certaine. En effet, la récente sortie de ce film peut avoir un impact sur les résultats. Il se pourrait que le visionnage du film lors de cette étude fût une première pour la plupart des participants. Tandis que les autres films, moins récents et plus connus, avaient sûrement déjà été visionnés auparavant.

Cela influence beaucoup la peur et donc les résultats de cette étude. Lors du premier visionnage, nous ne connaissons pas l’intrigue donc nous sursautons au moindre bruit. Mais lors du deuxième visionnage, nous connaissons déjà en partie l’histoire du film donc nous avons moins peur.