5 applications pour réduire facilement et efficacement le gaspillage alimentaire

Saviez vous qu’en France, près de 10 millions de produits consommables sont jetés chaque année. Selon une étude de 2016 mené par l’ADEME, chaque français jetterai entre 20 et 30 kilos de nourriture par an. Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau contre lequel il faut absolument agir. De nombreuses astuces existent afin de réduire le gaspillage alimentaire. Parmi elles, de plus en plus d’applications se créent afin de proposer des solutions pour réduire ce phénomène.

Des applications permettant de donner ses aliments

Il peut arriver que, parfois, nous nous retrouvons avec des aliments en trop. Afin de réduire le gaspillage alimentaire il est important d’adopter les bons réflexes. Pour cela, certaines applications proposent de donner le surplus d’aliments que vous possédez au lieu de les mettre à la poubelle. Si vous souhaitez faire une bonne action, deux applications vous proposent leurs services.

La première se nomme HopHopFood et a été créée en 2016. Elle propose de donner des produits afin de les distribuer aux personnes dans le besoin. Afin de donner vos aliments, il vous suffit de vous rendre sur l’application et de publier votre annonce. Pour cela, insérer des photos de vos aliments ainsi que la date de péremption et la catégorie.

La deuxième application se nomme Geev. C’est une application de dons d’objets qui a été créée en 2008 et qui s’est, depuis peu, lancé dans le don alimentaire. Il vous ait donc également possible de donner vos aliments en trop par le biais de cette plateforme.

Mieux gérer vos repas grâce à des applications

Afin de réduire votre gaspillage alimentaire, il est important de bien savoir gérer vos repas. Cela vous aidera à prendre la quantité qu’il faut et de ne pas vous retrouver avec des aliments en surplus dans vos placards. Pour cela, certaines applications peuvent vous aider. Parmi elles, nous retrouvons l’application Frigo Magic. Celle-ci vous propose des millions de recette que vous pouvez réaliser avec des aliments présents dans votre frigo. Il vous suffit d’entrer les aliments en votre possession sur l’application et Frigo Magic se charge du reste. La seconde est Save Eat et possède une tout autre fonction que la précédente. Cette application propose de vous alerter lorsque vos produits vont atteindre leur date de péremption. De ce fait, elle vous permet de consommer vos produits oubliés et d’éviter de les jeter.

Des applications pour récupérer des produits invendus

Nous ne sommes pas sans savoir qu’une bonne partie du gaspillage alimentaire est faite par les magasins. Chaque produit invendu se retrouve jeté à la poubelle et n’est donc plus consommable. Selon l’ADEME, 1,4 millions de tonnes de nourriture serait jetée par la grande distribution. Afin de lutter contre ceci, plusieurs applications vous proposent de récupérer les invendus de vos commerces. Que ce soit restaurant, supermarché ou encore boulangerie, tous les invendus sont disponibles à prix cassés.

Parmi ces applications, la plus connue est Too Good To Go. Elle vous propose de récupérer les invendus d’un commerce pour trois fois moins chers. Les invendus se présentent sous forme de paniers surprises. La chaîne de magasin Lidl vous propose également ce genre de service. En effet, les magasins Lidl France vous proposent de récupérer les fruits et légumes qu’ils ne peuvent plus vendre. Les cagettes de légumes sont vendus à 1€ et contiennent différents fruits et légumes.