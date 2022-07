“La maison de l’avenir”: un couple plaque tout pour vivre dans une superbe Tiny House

Que faire quand notre vie de sédentaires ne nous convient plus, quand nous en avons assez de payer un loyer, des factures d’énergie, ou d’effectuer des travaux ? Certains choisissent l’hôtel à vie comme cet américain, d’autres la colocation entre seniors, et d’autres encore, comme Lisa Tranter et Matt Hobbs, préfèrent construire leur petit havre de paix… Une tiny house évidemment ! Ce couple d’australiens souhaitait une vie plus indépendante, mais aussi plus durable sans pour autant y laisser toutes leurs économies. Ils ont donc décidé de construire une petite maison avec un budget de 62 000€ environ. Et elle est vraiment trop mignonne !

D’où leur est venue cette idée ?

Leur petite maison se trouve dans les Blue Mountains, une région proche de Sydney, en Australie, qui offre un spectaculaire paysage chaque jour de l’année… La jeune femme consulte de nombreux sites relatant le changement de vie d’autres personnes, qui, comme elle, souhaitent franchir le pas de la tiny house. Elle est aussi accroc aux émissions américaines qui parlent de tiny houses. Au départ, Matt envisage de faire construire une maison à partir de containers maritimes, très courants en Australie. Mais finalement, après avoir trouvé le terrain, ils se disent qu’ils vont construire eux-mêmes leur « maison container », mais sans container !

La construction de la maison…

Si l’on regarde la maison de Lisa et Matt, elle ressemble trait pour trait à une maison container, mais la jeune femme explique qu’ils ont construit eux-mêmes le cadre de la maison, puis fait installer par un électricien la totalité du câblage. Leur maison de 22 m², ils l’ont aménagée avec les moyens du bord, même s’il faut révéler que Matt étant propriétaire d’une entreprise qui rénove les salles de bains et les cuisines, ces deux pièces étaient faciles à concevoir. Avec ses extérieurs noirs, sa grande terrasse et son auvent, les propriétaires y vivent désormais toute l’année et s’en réjouissent chaque jour un peu plus que la veille.

Pourquoi avoir choisi une tiny house ?

En Australie comme en France, il est plus facile d’obtenir un prêt immobilier pour une grande maison que pour une tiny house. Avec leurs économies, ils se sont donc orientés vers une tiny house même s’ils ont dû changer leurs habitudes. Ainsi, Lisa trouve la cuisine trop petite pour cuisiner à deux, ou les pièces trop proches quand son mari fait du bruit et qu’elle veut se reposer. Le couple doit également garder la maison impeccablement rangée au risque de la trouver encore plus petite si elle est trop encombrée…

Ce couple australien pense que les petites maisons deviendront bientôt le choix principal de nombreux ménages qui ne pourront pas supporter les coûts de la vie qui augmentent. Ils affirment économiser environ 230 € d’électricité par trimestre, même avec la climatisation… Quant à la facture d’eau, elle est d’environ 97 € par trimestre, soit bien moins que dans une maison traditionnelle. Mais surtout, les amoureux expliquent que désormais, ils ne dépensent plus inutilement leur argent dans des choses superflues… Une autre bonne raison de faire de belles économies et de réduire leur gaspillage !